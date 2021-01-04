Обманчивые разгромы. Итоги 15-го тура Серии А

Интер - Кротоне 6:2

Аталанта - Сассуоло 5:1

Парма - Торино 0:3

Рома - Сампдория 1:0

Дженоа - Лацио 1:1

Кальяри - Наполи 1:4

Фиорентина - Болонья 0:0

Специя - Эллас Верона 0:1

Беневенто - Милан 0:2

Ювентус - Удинезе 4:1

Первый тур Серии А в 2021-ом году даже чуть превысил общий темп забитых мячей - 3.3 в среднем за матч при общем 3.16. Но прежде всего он отличался разгромными победами. "Ювентуса", "Интера", "Аталанты", "Наполи" и даже "Торино". Правда, разгромные они лишь на бумаге. Поскольку вопросы по сбалансированности и эффективности остались ко всем, всем было нелегко, четверо из пяти достигли разгрома лишь в последних стадиях матчей. Так что называть 15-й тур туром в одни ворота никаких причин нет.

Перед средой

"Милану" как раз было нелегко без всяких оговорок, и он никого не громил. Уже около месяца он большей частью отбивается. Уже в третьем матче подряд владел мячом менее сорока процентов времени. "Беневенто" по ударам по воротам он уступил со счётом 10:25, а первый "сухой" матч в последних шести выдержал чудом. Но ведь выдержал, вновь выдержал. Остался последней командой лиг Топ-5 без поражений, продлил серию матчей без них до 27-ми и даже серию с двумя забитыми до 17-ти. И игроки с тренером вновь бурно праздновали победу, показывая, насколько они горят желанием побеждать.

Это желание не сбил бешеный темп хозяев, проигравших лишь один из своих семи предыдущих матчей. Не сбило удаление Тонали на 33-ей минуте. Не сбили постоянные забросы в штрафную, угрозы воротам Доннаруммы. Великолепный Джиджо, которого тренер "Беневенто" Филиппо Индзаги назвал лучшим вратарём Европы, отбивал всё, Франк Кесси держал центр поля в одиночку, оборона во главе с непроходимым Кьером отбивала всё, что на неё бросали. А Рафаэль Леау в контратаке забил изумительный гол, перебросив вратаря с фланга. Повезло со смазанным пенальти Капрари? Везёт тому, кто борется.

"Милан" - настоящий отряд бойцов с неистребимым характером. Благодаря чему и держится первым, и набрал 37 очков в первых 15-ти турах впервые за 26 лет. Об этом следует помнить и "Ювентусу" в среду.

Готов ли "Юве" к встрече с таким соперником? Матч против "Удинезе" не принёс особых новостей. Начало вновь было провалено, ВАР спас от сценария "Фиорентины" - 0:1 в дебюте, по убойным моментам счёт был примерно 5:4. В позиционной атаке чемпион не создал почти ничего, работая лишь на перехватах и контратаках. Андреа Пирло остался не слишком доволен уровнем игры, говоря о не лучшем "Ювентусе", о нервозности и страхах после пощёчины от "Фиорентины". Родриго Бентанкур отмечал неправильный настрой в дебюте и концовке, позволение сопернику слишком многих шансов забить.

Тем не менее, победа была добыта. Заслуженная, учитывая доминирование в целом и эффективность. Процент реализации перехватов и контратак, сам такой стиль игры против обычно очень цепкого и плотного соперника (наставник "Удинезе" Лука Готти сильно удивлялся тому, что его жёсткая команда позволяла такое), десять ударов в створ ворот и четыре гола - признаки точности и мощи "Юве". Скорость также очень важна. Криштиану Роналду сделал отличный дубль, добавив отличный ассист. Итог его матча - 758 голов в карьере и обход Пеле, оставшегося с 757-ю. Даже Пауло Дибала забил.

Хороший, полезный ответ на провал против "Фиорентины". Не лучший, с проблемами, но чёткий, точный и богатый на голы. Он поднимает настроение, но не расслабляет.

Забить сколько желаем

"Интер" разгромил громче, чем "Ювентус", забил больше. Его разгром следует воспринимать гораздо более положительно, поскольку он продлил серию побед до восьми и вышел уже на сорок забитых. Он также отличался при перехватах и контратаках. Наконец-то забиты голы в первом тайме, после девяти подряд во втором. Ромелу Лукаку достиг 50-ти голов за команду с наибольшей скоростью в её истории (в 70-ти матчах). Да ещё и блестяще построив ещё три гола. Лаутаро Мартинес сделал свой первый хет-трик в Италии. Идеальный - правой, левой ногой и головой. Латерали создали гол.

Радоваться "нерадзурри", несомненно, следует. Но с осторожностью. Мне даже трудно сказать, что они на абсолютно правильном пути, ведь их первые таймы слабы, что нельзя себе позволять. Наставник "Кротоне" Джованни Строппа даже жалел, что к перерыву его команда добыла лишь ничью. Вновь пришлось совершать камбек. Пришлось менять провалившегося игрока в перерыве. Антонио Конте даже улыбнулся в ответ на вопрос, не хотелось ли ему дать пощёчину Артуро Видалю. А о матче говорил фразами "хороший ответ" и "оставались в игре". Что намекает на проблемы с этой самой игрой.

И эту победу "Интера" следует назвать непростой. Шестую из восьми последних. Несмотря на счёт. Вместе с тем, обязательно следует отметить рекордную атаку команды. Она способна забивать когда угодно и сколько угодно. А это в сегодняшней Серии А большой плюс.

В способности "Наполи" забивать когда угодно и сколько угодно не сомневались в начале сезона, но начали сильно сомневаться в последнее время. Без двух главных форвардов - Мертенса и Осимхена - ему очень тяжело. В последних трёх матчах 2020-го года он забил лишь один мяч и набрал одно очко, отвалился от борьбы за Скудетто и создал неприятную атмосферу в клубе. К счастью для него, перерыв, а затем матч против "Кальяри", у которого выигрывает всегда и везде, пришли очень вовремя. Кризисных сардов хватило на час игры. Затем они пропустили, остались вдесятером и развалились.

"Наполи" отнюдь не впечатлил, атаковал очень неэффективно, на 60-ой минуте счёт стал 1:1. Однако сразу же Зелински отлично прошёл всех. А в первом тайме поляк блестяще выстрелил с 17-ти метров. "Я всегда говорил, что он танцует с мячом и может делать великолепные вещи, изменять скорость и направление без шансов для соперников", - отмечал Дженнаро Гаттузо. Тренер не остался слишком доволен игрой, заявляя, что злился из-за недостатка жёсткости в ударах, слабой реализации. Впрочем, 34:8 по ударам, 62:38 по владению мячом, четыре гола - такой полный контроль и Зелински впечатлили.

Тактический разгром

Возникло желание написать: "Аталанта" - единственная команда в туре, решившая всё рано". Но правда ли это? В дебюте матча она уступала "Сассуоло", могла пропустить, после гола утюжила его, в итоге выйдя на 23 удара по воротам, но пробивала и пасовала безалаберно. Последний пас Йосипа Иличича в концовке первого тайма также был не очень хорош, и Пессине пришлось изворачиваться.

Впрочем, нет сомнений, что "Аталанта" решила увереннее всех. Обе команды бешено высоко прессинговали, но "Сассуоло" коротко разыгрывал в обороне до упора, а его соперник не боялся длинных передач. Эта тактическая гибкость, а также невероятная физическая мощь в дуэлях, позволили команде Джан Пьеро Гасперини вынести команду Роберто Де Дзерби тактически в одни ворота и добыть большую победу в этой битве претендентов на Топ-4. Последний упёрся в свой шаблон, не пытался думать, даже видя, насколько его команда страдает. Потому и потерял четвёртое место с таким позором.

Разумеется, сыграло и качество игроков. После 294-ёх "сухих" дней Иличич уже с третьим подряд матчем с голом либо ассистом, Дуван Сапата после десяти матчей без голов забил три в трёх последних. Критикуемый за слабую помощь атаке Маттео Пессина не только блестяще отбирал и перехватывал, как он умеет, но и ассистировал и забил. Опорник Ремо Фройлер явно добавил креатива двумя ассистами, среди них и пяткой. Робин Гозенс с 13-ю голами вместе с Серхио Рамосом является лучшим защитником-бомбардиром лиг Топ-5 с начала сезона 2019/20. Но и это - прежде всего работа тренера.

"Эта команда иногда может потерять немного таланта, но она жёсткая, мощная, и её трудно победить". Гасперини явно адресует этот комментарий тем, кто беспокоился о потере креатива без Алехандро Гомеса. Вчера мы увидели и абсолютную мощь, и абсолютный талант.

Баланс плюс чемпион

"Рома" на шкале тура где-то между "Миланом" и авторами разгромов. Ближе к первому. Она не оставалась вдесятером, не привозила пенальти, её вратарь не работал так тяжело. Но в целом победа получилась весьма непростой. Залитое дождём поле плюс "автобус" "Сампдории" Клаудио Раньери плюс отсутствие критически важных для стиля игры римлян Педро и Спинаццолы создавали мощную линию препятствий. Раньери в предыдущем сезоне уже останавливал свою любимую команду, и ныне был близок. В первом тайме, по очкам и забитым в котором "Рома" лучшая в лиге, остановил. Отдал мяч и чётко оборонялся.

Тем не менее, римлянам удалось сохранить стопроцентный показатель в матчах против команд ниже Топ-9. Прежде всего - благодаря переходу количества в качество. Они позволили мало угроз воротам Пау Лопеса - и не пропустили, создали много атак на ворота Аудеро (21:5 по ударам по воротам), пусть и банальных - и забили. За них играет чемпион - он и решил. "Мы хорошо держали мяч в первом тайме и не позволяли им ничего, а во втором заиграли агрессивнее. Я просил Карсдорпа искать меня на ближней стойке", - таков итог от Эдина Джеко, в который раз пришедшего в критический момент.

Карсдорп в итоге нашёл, а Паулу Фонсека остался доволен балансом команды.

"Дженоа"-3?

То, что "Лацио" стал единственным грандом в туре без победы, логично и справедливо. В этом сезоне он не гранд в лиге вообще. Некоторые проблески сменяются всеобщим унынием. Следовало ожидать, что после всего двух побед в шести матчах, после очень обидного поражения от "Милана", после тяжёлых разговоров в клубе на следующий матч "орлы" выйдут разрывать. Они, вообще-то, начали голом. Но затем играли на минимуме. И вновь, как и против "Беневенто", поплатились. Вновь подтвердили, что по-настоящему играют лишь против грандов. А с таким алгоритмом в лиге не преуспеть.

В предыдущие годы "Дженоа" уже дважды зимой кусала "Лацио" Симоне Индзаги, заставляла его упасть и превращала погоню за Топ-4 в почти безнадёжную. Похоже, в сезоне 2020/21 такой сценарий повторится в третий раз.

"Дженоа" и "Торино"-2.0?

Ничья "Дженоа", то есть четыре очка в первых двух матчах с Давиде Баллардини, очень важны в борьбе против вылета. Новый наставник желает всегда видеть свою команду агрессивной и мотивированной. Очень важна и первая победа "Торино" после восьми матчей. "Быки" уже были последними, дамоклов меч висел над Марко Джампаоло, весь клуб пребывал в отчаянии. В таком состоянии гостевая победа в прямой битве, да ещё и разгромная (пусть и с двумя голами в концовке), может перезапустить сезон. Тем более - после почти победы и хорошей игры против "Наполи". Также четыре важных очка в двух.

Отмечу также, что "Торино" и "Дженоа" тащат на дно не только "Парму", но и "Специю". Скромного новичка хвалили-хвалили и перехвалили. Он уже с одним очком в шести последних матчах и в зоне вылета. Перехвалили и "Фиорентину" после "Ювентуса". 0:0 дома против "Болоньи" - слабоватое продолжение феерии в Турине. "Фиалки" стали лишь вторыми за 49 матчей Серии А, кто не забивал "россоблу". Да даже в створ ворот не попали впервые за 2.5 года в матче лиги! Потому и остаются близки к аутсайдерам.

Украинский след

В начале и середине декабря Алехандро Гомес уже вылетел, а Иличич ещё не вернулся. Поэтому Руслан Малиновский играл в стартовом составе. Однако решающим игроком он так и не стал. А в конце декабря Иличич наконец-то проснулся после полугодовой спячки и показал всем, как это делается. В первом матче января ещё и третий опорник Пессина, до этого очень слабый в атаке, выдал свой лучший матч в сезоне. И в атаке, и в целом. Что осталось Руслану? Второй выход подряд на замену. На этот раз - на 63-ей минуте при счёте 4:0. Выход, который нет причин анализировать.

Украинец вновь отступает в запас. Остаётся ожидать ротации из-за плотного календаря.

Лучший игрок тура - Ромелу Лукаку ("Интер"). Хет-трик Лаутаро, но дирижировал бельгиец

Прорыв тура - "Торино". Новое начало?

Разочарование тура - "Лацио". Не держит темп грандов

Лучший вратарь тура - Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"). Один из лучших в Европе

Лучший тренер тура - Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта"). Нокаутировал Де Дзерби