Парма в ближайшее время может разорвать контракт с Ливерани

После поражения от "Торино" (0:3) в матче 15-го тура чемпионата Италии руководство "Пармы" практически решило вопрос об увольнении с поста главного тренера Фабио Ливерани, утверждает Sky Sport Italia.

Однако в среду, 6 января, Ливерани будет руководить действиями команды в матчи против "Аталанты" в Бергамо. И в случае победы гостей есть шанс, что их тренер сохранит работу.

После 15 туров "Парма" занимает 16-е место в Серии А и лишь на 1 очко оторвалась от зоны вылета.