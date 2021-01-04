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Аталанта представила Йоакима Мехле
Клуб из Бергамо подписал 23-летнего защитника
Аталанта представила защитника Генка Йоакима Мехле. Условия контракта с 23-летним датчанином не разглашаются.
По данным Transfermarkt, трансфер обошелся итальянскому клубу в 11 миллионов евро.
В нынешнем сезоне за Генк он сыграл 16 матчей в чемпионате Бельгии, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.
Аталанта занимает седьмое место в Серии А.
???? Le prime parole da atalantino di Joakim #Mæhle!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 4, 2021
???? Mæhle’s first interview as an #Atalanta player!
???? https://t.co/UAv5rseA0P#WelcomeMæhle #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/hq0dyY9ziC
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