  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Аталанта представила Йоакима Мехле
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аталанта представила Йоакима Мехле

Италия
(1 голосов)

Клуб из Бергамо подписал 23-летнего защитника

Аталанта представила Йоакима Мехле
Новина українською

Аталанта представила защитника Генка Йоакима Мехле. Условия контракта с 23-летним датчанином не разглашаются.

По данным Transfermarkt, трансфер обошелся итальянскому клубу в 11 миллионов евро.

Читайте такжеАталанта подписала контракт с защитником Генка

В нынешнем сезоне за Генк он сыграл 16 матчей в чемпионате Бельгии, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Аталанта занимает седьмое место в Серии А.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Генк Генк (Бельгия) Аталанта Йоаким Мехле
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dimka26 (Чернигов)
04.01.2021 в 19:07
Уже бы и ЯРемчука взяли бы из Бельгии заодно
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...