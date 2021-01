Аталанта представила Йоакима Мехле

Аталанта представила защитника Генка Йоакима Мехле. Условия контракта с 23-летним датчанином не разглашаются.

По данным Transfermarkt, трансфер обошелся итальянскому клубу в 11 миллионов евро.

В нынешнем сезоне за Генк он сыграл 16 матчей в чемпионате Бельгии, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Аталанта занимает седьмое место в Серии А.

