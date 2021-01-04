Ювентус и Интер поборются за 35-летнего итальянского форварда

Грациано Пелле может уже в январе вернуться в Серию А. Об этом передает Football Italia. Сейчас на игрока претендуют "Ювентус" и "Интер".

Два гранда хотят видеть 35-летнего форварда у себя, так как считают его подходящим игроком для ротации. Наставник миланского клуба Конте отлично знаком с Грациано, так как работал с ним в сборной Италии.

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После удачного Евро-2016 Пелле сменил "Саутгемптон" на "Шаньдун Лунэн", за который отыграл 132 матча и забил 63 гола. Первого января итальянец получил статус свободного агента.

В Серии А Пелле успел сыграть за "Лечче", "Парму" и "Сампдорию".