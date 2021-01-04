Италия
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Только вчера выходил в основе. Защитник Ювентуса сдал положительный тест на COVID-19
И быстро отправился на карантин
В туринском "Ювентусе" обнаружен случай коронавируса. Об этом передает пресс-служба "зебр".
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Положительным оказался бразилец Алекс Сандро. Только вчера он выходил в основном составе чемпиона Италии на игру против "Удинезе".
First Team footballer tests positive https://t.co/qkUjqDUPBf pic.twitter.com/RvhphXP2sE— JuventusFC (@juventusfcen) January 4, 2021
Всего в сезоне Сандро успел отыграть десять матчей и забил один гол.
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