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Ювентус теряет Морату перед игрой против Милана
Не самые лучшие новости от Андреа Пирло
Итальянский "Ювентус" теряет Альваро Морату перед игрой против "Милана". Центральный матч тура в Италии пройдет уже в среду, шестого января.
Информацию о повреждении Мораты подтвердил лично Пирло. По его словам, выход испанца маловероятен. Альваро также пропустил вчерашнюю игру против "Удинезе".
???????? Come preannunciato ieri da Pirlo al termine della sfida con l’Udinese, #Morata va verso il forfait contro il Milan.— Romeo Agresti (@romeoagresti) January 4, 2021
???????? As Pirlo said after Udinese match yesterday, Morata is going to miss Juventus clash against Milan on Wednesday.
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????@GoalItalia
Всего в текущем сезоне Мората отыграл 17 матчей, забил десять голов и отдал семь голевых передач.
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