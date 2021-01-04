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Ювентус теряет Морату перед игрой против Милана

Италия
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Не самые лучшие новости от Андреа Пирло

Ювентус теряет Морату перед игрой против Милана
UA-Футбол
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Итальянский "Ювентус" теряет Альваро Морату перед игрой против "Милана". Центральный матч тура в Италии пройдет уже в среду, шестого января.

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Информацию о повреждении Мораты подтвердил лично Пирло. По его словам, выход испанца маловероятен. Альваро также пропустил вчерашнюю игру против "Удинезе".

Всего в текущем сезоне Мората отыграл 17 матчей, забил десять голов и отдал семь голевых передач.

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В статье: Ювентус (Турин) Альваро Мората Милан
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