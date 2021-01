Ювентус теряет Морату перед игрой против Милана

Итальянский "Ювентус" теряет Альваро Морату перед игрой против "Милана". Центральный матч тура в Италии пройдет уже в среду, шестого января.

Информацию о повреждении Мораты подтвердил лично Пирло. По его словам, выход испанца маловероятен. Альваро также пропустил вчерашнюю игру против "Удинезе".

