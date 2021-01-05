Ювентус попытается подписать Алехандро Гомеса

Нападающий и капитан "Аталанты" Алехандро Гомес может покинуть команду в зимнее трансферное окно. "Ювентус" следит за развитием ситуации, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

"Старая синьора" попытается приобрести 32-летнего футболиста, если расстанется с одним из своих игроков. В частности речь идет о полузащитнике Федерико Бернардески. Не исключен вариант с прямым обменом Гомеса на итальянца, однако такое развитие событий маловероятно.

В текущем сезоне Гомес провел 16 матчей на клубном уровне, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.