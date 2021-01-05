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Второй игрок Ювентуса за сутки сдал положительный тест на COVID-19
Завтра игра против лидера
Вчера вечером туринский "Ювентус" сообщил, что Алекс Сандро отправился на самоизоляцию. Причина - положительный тест на коронавирус.
Не прошло и 24-ти часов, как было объявлено о новом случае. На этот раз, по данным пресс-службы "зебр", заразился Хуан Куадрадо. У него нет симптомов, но впереди ждет самоизоляция.
Positività calciatore Prima Squadrahttps://t.co/G7SHXbRvZR pic.twitter.com/g8YA9ucCtM— JuventusFC (@juventusfc) January 5, 2021
Стоит отметить, что уже завтра команда Пирло сыграет против "Милана".
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