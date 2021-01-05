Второй игрок Ювентуса за сутки сдал положительный тест на COVID-19

Вчера вечером туринский "Ювентус" сообщил, что Алекс Сандро отправился на самоизоляцию. Причина - положительный тест на коронавирус.

Не прошло и 24-ти часов, как было объявлено о новом случае. На этот раз, по данным пресс-службы "зебр", заразился Хуан Куадрадо. У него нет симптомов, но впереди ждет самоизоляция.

Стоит отметить, что уже завтра команда Пирло сыграет против "Милана".