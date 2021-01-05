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И снова коронавирус. Ювентус отложил поездку на игру с Миланом до завтрашнего утра
Верим, что переносов не будет
В туринском "Ювентусе" сразу два положительных случая COVID-19. Известно, что заболели Алекс Сандро и Хуан Куадрадо.
Чемпион Италии принял решение отложить поездку на матч с "Миланом" до завтрашнего утра. Матч должен состояться в 21:45 по Киеву.
Утром клуб получит результаты новых тестов, после чего будет принято решение, кто отправится на игру. Точно известно, что футболисты "Ювентуса" проведут минимум времени в Милане.
Напомним, что "россонери" сейчас лидируют в итальянском чемпионате, опережая туринцев на десять очков.
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