И снова коронавирус. Ювентус отложил поездку на игру с Миланом до завтрашнего утра

В туринском "Ювентусе" сразу два положительных случая COVID-19. Известно, что заболели Алекс Сандро и Хуан Куадрадо.

Чемпион Италии принял решение отложить поездку на матч с "Миланом" до завтрашнего утра. Матч должен состояться в 21:45 по Киеву.

Утром клуб получит результаты новых тестов, после чего будет принято решение, кто отправится на игру. Точно известно, что футболисты "Ювентуса" проведут минимум времени в Милане.

Напомним, что "россонери" сейчас лидируют в итальянском чемпионате, опережая туринцев на десять очков.