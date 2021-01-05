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Хакан Чалханоглу стал футболистом месяца в Серии А

Италия
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Не зря его команда сейчас в лидерах

Хакан Чалханоглу стал футболистом месяца в Серии А
UA-Футбол
Новина українською

Серия А подбивает итоги последнего месяца 2020-го. Был назван лучший игрок декабря.

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Награду получил Хакан Чалханоглу, который за шесть матчей в декабре забил один гол и отдал пять голевых передач. Его команда идет в лидерах чемпионата.

Стоит отметить, что турецкий полузащитник пока не продлил контракт с "Миланом". Интерес к нему приписывают "МЮ".

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В статье: Хакан Чалханоглу Милан
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