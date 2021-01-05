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Хакан Чалханоглу стал футболистом месяца в Серии А
Не зря его команда сейчас в лидерах
Серия А подбивает итоги последнего месяца 2020-го. Был назван лучший игрок декабря.
Награду получил Хакан Чалханоглу, который за шесть матчей в декабре забил один гол и отдал пять голевых передач. Его команда идет в лидерах чемпионата.
✅ Technical efficiency performance at 95%— Lega Serie A (@SerieA_EN) January 5, 2021
????He completes above 50% of high-difficulty passes, with an offensive-aggressiveness index at 95%
????Physical efficiency index at 91% and technical index at 93%@hakanc10 is the December #SerieATIM MVP! ➡️https://t.co/kuTRWv0Ghc pic.twitter.com/9QkVOeG2Es
Стоит отметить, что турецкий полузащитник пока не продлил контракт с "Миланом". Интерес к нему
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