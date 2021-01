Хакан Чалханоглу стал футболистом месяца в Серии А

Серия А подбивает итоги последнего месяца 2020-го. Был назван лучший игрок декабря.

Награду получил Хакан Чалханоглу, который за шесть матчей в декабре забил один гол и отдал пять голевых передач. Его команда идет в лидерах чемпионата.

✅ Technical efficiency performance at 95%

????He completes above 50% of high-difficulty passes, with an offensive-aggressiveness index at 95%

Physical efficiency index at 91% and technical index at 93%