СМИ: Паулу Фонсека сдал положительный тест на COVID-19

Наставник "Ромы" Паулу Фонсека сдал положительный тест на коронавирус. Об этом передает La Gazzetta dello Sport.

Официальной информации от пресс-службы "Ромы" на данный момент. Португалец с утра посетил пресс-конференцию перед игрой с "Кротоне", но на игру не отправился.

Сначала были слухи, что у Фонсеки приступ гастроэнтерита и он пропустит один матч команды. Но сейчас появилась информация о положительном тесте.

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Отметим, что "Рома" занимает в Серии А третье место.