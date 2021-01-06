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Милан – Ювентус. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 16-го тура Серии А
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют центральный поединок 16-го тура чемпионата Италии между "Миланом" и туринским "Ювентусом".
Пиоли отметил, что встреча между "россонери" и "бьянконери" не станет решающей с точки зрения борьбы за Скудетто. Подопечные Стефано лидируют в турнирной таблице Серии А и команда Пирло хоть и имеет матч в запасе, но пока действительно находится далековато от "Милана". Сможет ли "Ювентус" сократить отставание от ведущих команд лиги? Или "дьяволы" продолжат свое шествие даже без Ибрагимовича? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 6 января – в 21:40 по киевскому времени.
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