Кассано: Дибала? Пауло постоянно обделывается под давлением, он не звезда

Экс-нападающий национальной сборной Италии Антонио Кассано раскритиковал игрока "Ювентуса" Пауло Дибалу. Цитирует Кассано Calciomercato.

"Дибала? Он не чемпион, ему постоянно чего-то не хватает. У Пауло хороший удар, как у Инсинье и Ди Натале. Он может забивать по 20-40 голов за сезон, но он не влияет на отдельно взятые поединки. У меня возникают вопросы, ведь у Аллегри, Сарри, Пирло – он не был ключевым, а клуб и вовсе хотел его продать. Дибала постоянно обделывается под давлением. Он просит 10 миллионов в год? Это шутка?".