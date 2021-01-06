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Кассано: Дибала? Пауло постоянно обделывается под давлением, он не звезда

Италия
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Громкое заявление

Кассано: Дибала? Пауло постоянно обделывается под давлением, он не звезда
Новина українською

Экс-нападающий национальной сборной Италии Антонио Кассано раскритиковал игрока "Ювентуса" Пауло Дибалу. Цитирует Кассано Calciomercato.

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"Дибала? Он не чемпион, ему постоянно чего-то не хватает. У Пауло хороший удар, как у Инсинье и Ди Натале. Он может забивать по 20-40 голов за сезон, но он не влияет на отдельно взятые поединки. У меня возникают вопросы, ведь у Аллегри, Сарри, Пирло – он не был ключевым, а клуб и вовсе хотел его продать. Дибала постоянно обделывается под давлением. Он просит 10 миллионов в год? Это шутка?".

Аргентинский исполнитель сыграл за "Ювентус" 241 поединок и забил 98 голов. В текущем сезоне в его активе всего 2 мяча в 9 встречах Серии А.

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В статье: Антонио Кассано Ювентус (Турин) Пауло Дибала
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Источник:
Calciomercato

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