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Пока все в рамках нормы: Ювентус отправился в Милан, но в команде Пиоли два случая COVID-19
Матч должен состояться
На днях положительные тесты на коронавирус сдали Хуан Куадрадо и Алекс Сандро. Тем не менее, сегодня в обед "Ювентус" отправился в Милан – все остальные игроки сдали отрицательный тест на COVID-19. Вся заявка туринцев выглядит следующим образом:
#MilanJuve, ecco i convocati ⚫️⚪️ pic.twitter.com/cBlbr9YA79— JuventusFC (@juventusfc) January 6, 2021
В то же время, как сообщает пресс-служба "Милан", коронавирус был диагностирован у Анте Ребича и Раде Крунича. У обоих футболистов болезнь протекает без симптомов.
Comunicato Ufficiale ???????? https://t.co/uJxaPpCrrZ#SempreMilan pic.twitter.com/vTfp9uro4D— AC Milan (@acmilan) January 6, 2021
Напомним, стартовый свисток должен прозвучать в 21:45 по киевскому времени.
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