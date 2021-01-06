Пока все в рамках нормы: Ювентус отправился в Милан, но в команде Пиоли два случая COVID-19

На днях положительные тесты на коронавирус сдали Хуан Куадрадо и Алекс Сандро. Тем не менее, сегодня в обед "Ювентус" отправился в Милан – все остальные игроки сдали отрицательный тест на COVID-19. Вся заявка туринцев выглядит следующим образом:

В то же время, как сообщает пресс-служба "Милан", коронавирус был диагностирован у Анте Ребича и Раде Крунича. У обоих футболистов болезнь протекает без симптомов.

Напомним, стартовый свисток должен прозвучать в 21:45 по киевскому времени.