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Пока все в рамках нормы: Ювентус отправился в Милан, но в команде Пиоли два случая COVID-19

Италия
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Матч должен состояться

Пока все в рамках нормы: Ювентус отправился в Милан, но в команде Пиоли два случая COVID-19
Новина українською

На днях положительные тесты на коронавирус сдали Хуан Куадрадо и Алекс Сандро. Тем не менее, сегодня в обед "Ювентус" отправился в Милан – все остальные игроки сдали отрицательный тест на COVID-19. Вся заявка туринцев выглядит следующим образом:

В то же время, как сообщает пресс-служба "Милан", коронавирус был диагностирован у Анте Ребича и Раде Крунича. У обоих футболистов болезнь протекает без симптомов.

Напомним, стартовый свисток должен прозвучать в 21:45 по киевскому времени.

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В статье: Ювентус (Турин) Анте Ребич Милан Раде Крунич коронавирус
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Источник:
Football Italia

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