Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-вратарь Ромы госпитализирован после ДТП
Операция прошла успешно
Бывший вратарь сборной Италии, а ныне спортивный директор "Ромы" Морган де Санктис попал в больницу после автомобильной аварии.
Как сообщает источник Football Italia, инцидент произошел сегодня ночью, а утром 43-летний Де Санктис был немедленно доставлен в больницу в Риме.
Его обследовали на внутреннее кровотечение и травму головы. У него также перелом ребер. Сегодня ему успешно провели операцию и сейчас он находится под наблюдением в больнице.
Напомним, что де Санктис выступал в составе "Пескары", "Ювентуса", "Удинезе", "Наполи", "Севильи", "Галатасарай", "Ромы" и "Монако". За национальную сборную он сыграл 7 раз. Карьеру футболиста закончил в 2017 год.
Популярное сейчас
- Официально: Диего Лонго уходит из киевского Динамо
- США стали чемпионами мира по хоккею среди молодежи, Россия проиграла матч за бронзу
- Наставник симферопольской Таврии узнал об отставке из прессы
- Рома готова выплатить 10-12 млн за Яремчука
- Выбрана победительница конкурса красоты среди динамовских болельщиц - ФОТО
- Ибрагимович купил огромный лесной массив на Севере за 3 млн евро