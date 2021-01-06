Экс-вратарь Ромы госпитализирован после ДТП

Бывший вратарь сборной Италии, а ныне спортивный директор "Ромы" Морган де Санктис попал в больницу после автомобильной аварии.

Как сообщает источник Football Italia, инцидент произошел сегодня ночью, а утром 43-летний Де Санктис был немедленно доставлен в больницу в Риме.

Его обследовали на внутреннее кровотечение и травму головы. У него также перелом ребер. Сегодня ему успешно провели операцию и сейчас он находится под наблюдением в больнице.

Напомним, что де Санктис выступал в составе "Пескары", "Ювентуса", "Удинезе", "Наполи", "Севильи", "Галатасарай", "Ромы" и "Монако". За национальную сборную он сыграл 7 раз. Карьеру футболиста закончил в 2017 год.