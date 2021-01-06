Серия А. Беневенто Филиппо Индзаги продолжает удивлять

Кальяри. "Сарденья Арена"

"Кальяри" - "Беневенто" 1:2

Голы: Жоао Педро 20 - Сау 41, Туя 44

Удаление: Нандес 86 (К, вторая жёлтая)

"Кальяри" предрекали место в Топ-10 и даже борьбу за Еврокубковую зону. А "Беневенто", новичок лиги, должен был быть близок к зоне вылета, но над ней. Получается наоборот. Подопечные Филиппо Индзаги проиграли лишь два матча из последних восьми и даже после обидного поражения от "Милана" остались десятыми. Подопечные Эусебио Ди Франческо из восьми проиграли четыре, не выиграли ни одного и уже начали ощущать дыхание аутсайдеров. В очном матче с вернувшимся в команду Раджей Наингголаном сарды надеялись изменить обе тенденции. Точно можно сказать, что не получилось.

Матч был весьма живым, напряжённым. Правда, качество хромало. "Кальяри" доминировал, даже давил. Особенно - во втором тайме. Но создал лишь серию неточных ударов Наингголана и один его точный со своей половины поля (!). Монтипо еле перевёл на угловой, с которого, через голову Паволетти, Жоао Педро подправил. А ещё до этого Сау проиграл дуэль вратарю, после, с отличного заброса Скьяттареллы, забил. Туя замкнул головой навес Роберто Инсинье. А на 60-ой минуте Монтипо отбил плотный удар активно вышедшего на замену Соттила. Контратаки гостей были гораздо интереснее.

"Беневенто" остаётся десятым, но отстаёт от "Лацио" лишь на одно очко. Сенсация сезона? А "Кальяри" больше похож на разочарование сезона. Ди Франческо придётся отвечать на очень неприятные вопросы.