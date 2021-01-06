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Аталанта назвала состав на матч с Пармой. Малиновский снова в запасе

Италия
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Украинец не может завоевать место в основном составе

Аталанта назвала состав на матч с Пармой. Малиновский снова в запасе
Новина українською

Стал известен состав "Аталанты" на матч чемпионата Италии против "Пармы". Украинец Руслан Малиновский уже третю игру подряд начинает матч на скамье для запасных. Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, что в текущем сезоне 27-летний полузащитник сыграл в 12 матчах Серии А, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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