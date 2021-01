Аталанта назвала состав на матч с Пармой. Малиновский снова в запасе

Стал известен состав "Аталанты" на матч чемпионата Италии против "Пармы". Украинец Руслан Малиновский уже третю игру подряд начинает матч на скамье для запасных. Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, что в текущем сезоне 27-летний полузащитник сыграл в 12 матчах Серии А, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

???? La nostra formazione titolare!

???? Here's our line-up for #AtalantaParma!



Presented by @Plus500#GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/maEgcQTt37