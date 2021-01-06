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"Госпожа удача забыла о нас". Конте подвел итоги проигранного матча

Италия
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Говорит, что заслужили большего

"Госпожа удача забыла о нас". Конте подвел итоги проигранного матча
UA-Футбол
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Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал сегодняшнее поражение в матче против "Сампдории".

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"Это была странная игра. Очень быстро мы перешли от незабитого пенальти к двум пропущенным. Это вызвало определенные трудности, но команда сегодня провела неплохой матч.

Бывают дни, когда вы заслуживаете поражение. Сегодня было иначе. У нас были моменты, однажды даже попали в штангу.

Нам нужно хорошо проанализировать, что мы сегодня сделали правильно, а что нет. Могу сказать, что игроки выложились полностью, но госпожа удача забыла о нас", - приводит слова Конте Sky Sport Italia.

Отметим, что сегодня "Интер" прервал свою восьмиматчевую победную серию.

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В статье: Антонио Конте Интер (Милан) Сампдория (Генуя)
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