Фонсека: Следующий матч против Интера? Рома должна побеждать, независимо от соперника

Наставник римской "Ромы" Паулу Фонсека дал свой комментарий после уверенной победы в игре против "Кротоне".

"Сегодня вышел Майораль и забил два гола, но мы не планируем менять систему, чтобы он мог играть вместе с Джеко. В будущем все может случиться, но сейчас срочности нет.

Будущий матч против "Интера"? Для нас важно побеждать, независимо от соперника. "Интер" - сильная команда, но мы хотим набрать три очка", - цитирует португальского тренера Sky Sport.

Отметим, что сегодняшняя победа позволила "волкам" укрепиться на третьей строчке.