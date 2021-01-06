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Фонсека: Следующий матч против Интера? Рома должна побеждать, независимо от соперника

Италия
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Амбициозно

Фонсека: Следующий матч против Интера? Рома должна побеждать, независимо от соперника
UA-Футбол
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Наставник римской "Ромы" Паулу Фонсека дал свой комментарий после уверенной победы в игре против "Кротоне".

"Сегодня вышел Майораль и забил два гола, но мы не планируем менять систему, чтобы он мог играть вместе с Джеко. В будущем все может случиться, но сейчас срочности нет.

Будущий матч против "Интера"? Для нас важно побеждать, независимо от соперника. "Интер" - сильная команда, но мы хотим набрать три очка", - цитирует португальского тренера Sky Sport.

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Отметим, что сегодняшняя победа позволила "волкам" укрепиться на третьей строчке.

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В статье: Интер (Милан) Рома (Рим) Паулу Фонсека Кротоне
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