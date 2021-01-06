Серия А. Милан - Ювентус 1:3. Корону не сбили

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Ювентус" 1:3

Голы: Калабрия 41 - Кьеза 18, 63, МакКенни 76

"Милан": Д. Доннарумма, Далот (Мальдини 81), Кьер (Конти 81), Романьоли, Эрнандес, Кесси, Калабрия (Калулу 81), Кастильехо (Коломбо 87), Чалханоглу, Хауге (Диас 67), Леау

"Ювентус": Щесны, Бонуччи, Де Лихт, Данило, Кьеза (Кулушевски 63), Бентанкур (Артур 74), Рабио, Рэмзи (Бернардески 74), Фработта (Демираль 87), Криштиану Роналду, Дибала (МакКенни 64)

Предупреждения: Романьоли 90 - Бентанкур 60, Данило 72

Слишком долго матч "Милан" - "Ювентус" не был прямой борьбой за Скудетто. Лет восемь. Ныне "Милан" идёт первым, не проигрывал в 27-ми матчах лиги подряд, забивал как минимум два мяча в 17-ти. В последнее время он играет похуже, но выгрызает результаты то в концовке, то вдесятером благодаря невероятному характеру. У "Ювентуса" дела хуже, он отстаёт на десять очков, никак не находит свою новую игру. Но всё же ещё помнит, что такое гордость чемпиона, помнит, как бороться в критические моменты. А неудачи "Интера" и "Наполи" сегодня лишь подстегнули и его к яростной битве.

Обе команды страдали от немалых кадровых потерь. Из-за травм и коронавируса. "Ювентус" потерял второго бомбардира Морату и обоих ведущих крайних защитников - Куадрадо и Алекса Сандро. Пришлось ставить молодого Фработту с вингером Кьезой. "Милан" же давно без своего первого бомбардира Ибрагимовича, да ещё и сегодня потерял весь центр поля. Рядом с Франком Кесси оказался правый защитник Калабрия. Выбыли и оба вингера - Ребича и Салемакерса заменили неопытный Хауге и бледный Кастильехо. Повлияло ли это на игру? Пожалуй, да, в итоге длина скамейки команд решила судьбу матча.

Прогнозы на течение этого матча оправдались. Оба тренера требуют сверхинтенсивный футбол с высоким прессингом, перехватами, ударами по воротам в каждой атаке. Уже в первом тайме мы увидели всё это, увидели бешеный темп и 21 удар по воротам. Обе команды часто теряют мяч в центре поля и пропускают контратаки. Таких было множество. "Милан" в предыдущих трёх матчах владел мячом менее сорока процентов времени. По ходу этого процент падал даже до 31-го, и хозяева часто еле держались. Мы говорили о крайней важности флангов, о "горении" там. Практически все голы пришли оттуда.

В первые 25 минут "Ювентус" доминировал, а "Милан" даже иногда паниковал, не справляясь с латералями Кьезой и Фработтой. Последнего ещё кое-как в итоге останавливали. Первый же с фланга обыгрался с кризисным, но обожающим играть против "Милана" Дибалой, получил от него пас пяткой и уже в штрафной чётко пробил низом. Ещё до этого при подаче углового Федерико поразил стойку. После этого прорвался и мощно пробил - Доннарумма спас. В эти минуты высокий прессинг и контратаки "Милана" работали редко. Кастильехо после одного опасного перехвата пробил в Щесны, Хауге и Леау - хуже.

В последние 20 минут тайма "Милан" уже доминировал. Лучший игрок Серии А в декабре Хакан Чалханоглу проснулся и начал раз за разом обстреливать ворота Щесны. Войцех уверенно отбивал эти удары, сложнее - удар с рикошетом. А вот удар Калабрии после прорыва Леау по левому флангу в контратаке был неотбиваемым, в "девятку".

Второй тайм "Милан" начал так же, как и закончил первый. Даже правый защитник Далот мощно проверил Щесны с 20-ти метров. Но постепенно "Ювентус" возвращался, перехватил инициативу. И как раз при несколько сниженном темпе в свои традиционно лучшие минуты в нынешнем сезоне нашёл гол. Кьеза вновь не заметил Эрнандеса, и уже с 17-ти метров, уже левой чётко пробил низом. Намечалось развитие событий почти всех последних матчей "Юве" против "Милана". Когда первый находит победный гол в начале либо середине второго тайма и без проблем закрывает игру, даже толком не выкладываясь.

Правда, традиционно лучшие минуты "россонери" были впереди. Но к ним они шли уставшими и подавленными. А "бьянконери" уже почувствовали себя как в предыдущие годы. Почувствовали неотвратимость победы. Её чуть не подтвердил МакКенни в контратаке после паса Роналду слева. Тогда Доннарумма вытащил. А вот прорыв Кулушевски справа оказался эффективнее, тем более, что американец пробивал в упор. И на этом всё закончилось. На этом серии из 27-ми и 17-ти матчей "Милана" прервались. На этом, на победе над легендарной бывшей, возможно, началась тренерская карьера Андреа Пирло.

Благодаря подарку "Интера" "Милан" остаётся первым. Он может оправдаться потерями, более серьёзными, чем у "Ювентуса", более короткой скамейкой. Он дал настоящий бой. Вместе с тем, должен отдавать себе отчёт в том, что вернул к жизни "Ювентус", с которого уже сбивали корону. В сезоне 2015/16 "Юве" начинал свой камбек к Скудетто из худшей ситуации, чем сейчас. Тогда в 16-ом туре он победил вышестоящую команду, после чего поверил в себя. Результат этого матча может стать не менее сильным катализатором нового камбека всё ещё вечного чемпиона.