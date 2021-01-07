Потерянный шанс на первое место. Сампдория - Интер 2:1. Обзор матча и видео голов

Милан боролся с "Ювентусом" и в итоге проиграл, поэтому "Интер" имел прекрасную возможность возглавить турнирную таблицу Серии А. Однако команда Конте не воспользовалась возможностью: "неррадзури" дали слабину в ответственный момент.

"Интер" проиграл на поле "Сампдории" 1:2, оставшись за спиной "Милана". И подпустив к себе "Рому" с "Ювентусом". Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 16-го тура Серии А.

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Интер" 2:1

Голы: Кандрева 23 (пен.), Кейта Бальде 38 - Де Фрай 65