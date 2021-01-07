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Потерянный шанс на первое место. Сампдория - Интер 2:1. Обзор матча и видео голов

Италия
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Сампдория - Интер ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 06.01.2021 ⋇ Серия А на UA-Футбол

Потерянный шанс на первое место. Сампдория - Интер 2:1. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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Милан боролся с "Ювентусом" и в итоге проиграл, поэтому "Интер" имел прекрасную возможность возглавить турнирную таблицу Серии А. Однако команда Конте не воспользовалась возможностью: "неррадзури" дали слабину в ответственный момент.

"Интер" проиграл на поле "Сампдории" 1:2, оставшись за спиной "Милана". И подпустив к себе "Рому" с "Ювентусом". Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 16-го тура Серии А.

Генуя. "Луиджи Феррарис"
"Сампдория" - "Интер" 2:1
Голы: Кандрева 23 (пен.), Кейта Бальде 38 - Де Фрай 65

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В статье: Серия А Интер (Милан) Сампдория (Генуя)
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