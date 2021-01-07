  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ну и кто король?! Милан - Ювентус 1:3. Обзор матча и видео голов
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ну и кто король?! Милан - Ювентус 1:3. Обзор матча и видео голов

Италия
(1 голосов)

Милан - Ювентус ⋉ 1:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 06.01.2021 ⋇ Серия А на UA-Футбол

Ну и кто король?! Милан - Ювентус 1:3. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
Новина українською

Это был матч текущего лидера турнира и действующего чемпиона и давнего гегемона Серии А. "Милан" в этом поединке должен был доказать и подтвердить свои амбиции на чемпионство. Однако не тут то было... "Ювентус" с высоты опыта и класса одержал победу 3:1, чем внес интригу в чемпионскую гонку.

"Милан" остался на первом месте, однако позиции его не выглядят непоколебимыми. "Юве" отстает на семь очков, но имеет на один сыгранный матч меньше. Вся борьба еще впереди.

Смотрите, как "Ювентус" побеждал "Милан", в видеообзоре поединка.

Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Ювентус" 1:3
Голы: Калабрия 41 - Кьеза 18, 63, МакКенни 76

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серия А Ювентус (Италия) Милан (Италия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...