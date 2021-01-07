Ну и кто король?! Милан - Ювентус 1:3. Обзор матча и видео голов

Это был матч текущего лидера турнира и действующего чемпиона и давнего гегемона Серии А. "Милан" в этом поединке должен был доказать и подтвердить свои амбиции на чемпионство. Однако не тут то было... "Ювентус" с высоты опыта и класса одержал победу 3:1, чем внес интригу в чемпионскую гонку.

"Милан" остался на первом месте, однако позиции его не выглядят непоколебимыми. "Юве" отстает на семь очков, но имеет на один сыгранный матч меньше. Вся борьба еще впереди.

Смотрите, как "Ювентус" побеждал "Милан", в видеообзоре поединка.

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Ювентус" 1:3

Голы: Калабрия 41 - Кьеза 18, 63, МакКенни 76