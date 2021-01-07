Фонсека уже рядом с лидерами. Как Рома победила Кротоне и укрепилась на третьем месте. ВИДЕО

"Рома" свою обязательную программу 16-го тура выполнила без проблем. В гостях был бит "Кротоне". Эта победа позволила римлянам укрепиться на третьей позиции турнирной таблицы. Отставание от лидера "Милана" – всего четыре балла.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 16-го тура Серии А.

Кротоне. "Эцио Шида"

"Кротоне" - "Рома" 1:3

Голы: Големич 71 - Майораль 8, 29, Мхитарян 36 (пен.)