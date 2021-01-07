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Фонсека уже рядом с лидерами. Как Рома победила Кротоне и укрепилась на третьем месте. ВИДЕО

Италия
(1 голосов)

Кротоне - Рома ⋉ 1:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙06.01.2021 ⋇ Серия А на UA-Футбол

Фонсека уже рядом с лидерами. Как Рома победила Кротоне и укрепилась на третьем месте. ВИДЕО
UA-Футбол
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"Рома" свою обязательную программу 16-го тура выполнила без проблем. В гостях был бит "Кротоне". Эта победа позволила римлянам укрепиться на третьей позиции турнирной таблицы. Отставание от лидера "Милана" – всего четыре балла.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 16-го тура Серии А.

Кротоне. "Эцио Шида"
"Кротоне" - "Рома" 1:3
Голы: Големич 71 - Майораль 8, 29, Мхитарян 36 (пен.)

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В статье: Серия А Паулу Фонсека Кротоне (Италия) Рома (Италия)
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