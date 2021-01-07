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Не ван Бастен, но близко. ВИДЕО невероятного гола в матче Торино - Эллас Верона
Игроки Вероны не умеют забивать банальные голы
Матч "Торино" - "Эллас Верона" не особо выделялся из программы 16-го тура итальянской Серии А. Но именно в этом поединке был забит, пожалуй, лучший гол тура. 23-летний защитник "Эллас Вероны" Федерико Димарко в середине второго тайма нанес классный удар слета с угла штрафной и попал в дальнюю девятку!
Интересно, что ассистировал ему Маттиа Дзакканьи, который забил гол тура четырьмя днями ранее. Тогда атакующий хавбек принес своей команде победу над "Специей", эффектно забив в падении через себя.
Матч, кстати, завершился ничьей 1:1, "Торино" отыгрался благодаря голу Бремера, которого сватают в "Ливерпуль". "Верона" идет девятой в турнирной таблице, "Торино" - 17-й.
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