Не ван Бастен, но близко. ВИДЕО невероятного гола в матче Торино - Эллас Верона

Матч "Торино" - "Эллас Верона" не особо выделялся из программы 16-го тура итальянской Серии А. Но именно в этом поединке был забит, пожалуй, лучший гол тура. 23-летний защитник "Эллас Вероны" Федерико Димарко в середине второго тайма нанес классный удар слета с угла штрафной и попал в дальнюю девятку!

Интересно, что ассистировал ему Маттиа Дзакканьи, который забил гол тура четырьмя днями ранее. Тогда атакующий хавбек принес своей команде победу над "Специей", эффектно забив в падении через себя.

Матч, кстати, завершился ничьей 1:1, "Торино" отыгрался благодаря голу Бремера, которого сватают в "Ливерпуль". "Верона" идет девятой в турнирной таблице, "Торино" - 17-й.