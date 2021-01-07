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Не ван Бастен, но близко. ВИДЕО невероятного гола в матче Торино - Эллас Верона

Италия
(1 голосов)

Игроки Вероны не умеют забивать банальные голы

Не ван Бастен, но близко. ВИДЕО невероятного гола в матче Торино - Эллас Верона
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Матч "Торино" - "Эллас Верона" не особо выделялся из программы 16-го тура итальянской Серии А. Но именно в этом поединке был забит, пожалуй, лучший гол тура. 23-летний защитник "Эллас Вероны" Федерико Димарко в середине второго тайма нанес классный удар слета с угла штрафной и попал в дальнюю девятку!

Интересно, что ассистировал ему Маттиа Дзакканьи, который забил гол тура четырьмя днями ранее. Тогда атакующий хавбек принес своей команде победу над "Специей", эффектно забив в падении через себя.

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Матч, кстати, завершился ничьей 1:1, "Торино" отыгрался благодаря голу Бремера, которого сватают в "Ливерпуль". "Верона" идет девятой в турнирной таблице, "Торино" - 17-й.

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В статье: Торино (Турин) Эллас Верона Федерико Димарко
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Комментарии (1)
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androma (Вересневе)
07.01.2021 в 09:57
И что ж там такого невероятного. У нас такие голы встречаются и в 1-й и в2-й лиге. И там их считают обыкновенными, игрок находясь в штрафной один на один с вратарем пробил по воротам и о, невероятно, попал в ворота !!!
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