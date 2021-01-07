Тур бело-чёрного перелома? Итоги 16-го тура Серии А

Кальяри - Беневенто 1:2

Кротоне - Рома 1:3

Сампдория - Интер 2:1

Болонья - Удинезе 2:2

Лацио - Фиорентина 2:1

Сассуоло - Дженоа 2:1

Торино - Эллас Верона 1:1

Аталанта - Парма 3:0

Наполи - Специя 1:2

Милан - Ювентус 1:3

Вывеска матча "Милан" - "Ювентус" и ситуация, в которой команды подошли к нему, обещала нам переломный 16-й тур. Либо прямой переход короны чемпиона от "Юве" в город Милан уже сейчас, либо начало большого камбека чемпиона. В случае последнего ожидался также выход "Интера" на первое место, сам по себе весьма важный. Однако в самых сладких снах "бьянконери" не думали, что тур сложится для них настолько удачно. Они победили на "Сан Сиро", да ещё и "Интер" с "Наполи" оступились. Большего перелома в их пользу нельзя было и желать.

Переломный матч?

За восемь лет отсутствия в борьбе за Скудетто в "Милане" уже отвыкли. Вот и на поражение от "Ювентуса" дома в настолько важном матче в клубе отреагировали даже, можно сказать, положительно. Стефано Пиоли остался доволен сохранением стиля команды, борьбой, говорил о равной игре до второго гола, гордости за команду, полезной игре, поздравлял "Ювентус". "Мы доказали, что сильная команда, доказали, насколько хороши". А не пройден ли уже должен быть этот этап после великолепного лета, в свете первого места в лиге ныне? Не слишком ли провинциальное, даже пораженческое мышление?

После эпохального камбека с 0:2 на 4:2 летом и двух ничьих в Кубке он не сумел продолжить серию без поражений в очных матчах, не сумел сделать её лучшей за 17 лет. Он уже в четвёртом матче подряд вчистую проиграл владение мячом, он иногда паниковал, в минуты доминирования часто спешил с ударами издали, а из пределов штрафной пробивал плохо. Он разом потерял всю силу и веру в себя после второго гола Федерико Кьезы. Напомнив о таких падениях почти во всех предыдущих очных матчах. Он позволил "Ювентусу" выбраться из ямы и вновь стать фактором в борьбе за Скудетто.

Но на самом деле следует просто ещё раз вспомнить, где "Милан" был год назад, и два, и три, а где сейчас. Лишь в этом матче прервались его феноменальные серии из 17-ти с как минимум двумя забитыми, 27-ми без поражений подряд, даже после него он остался первым. В этом матче он боролся, играл в свой футбол, много создавал. Несмотря на потери лучшего форварда и лидера по духу, обоих лучших вингеров, трёх из четырёх опорников. Он присутствовал в решающей трети поля чаще, чем "Ювентус", он был не менее опасен и быстр, чем "Ювентус". Он устроил яркую красочную битву с "Ювентусом".

Что же сам "Ювентус"? А он вернулся. Оказавшись прижатым к стенке, нашёл в себе чемпионские ресурсы. Кьеза разгромил Тео Эрнандеса, пребывавшего в такой же отличной форме, как и он сам. Кризисный Пауло Дибала нашёл его пасом пяткой. Запасные Кулушевски и МакКенни закрепили победу. Причём всё это - при весьма невзрачной игре Криштиану Роналду. Скамья запасных туринцев оказала решающее влияние на исход матча, во втором тайме обеспечив команде инициативу. Герои второго плана туринцев оказались гораздо сильнее и полезнее. Как и чемпионские традиции, чемпионский дух.

"Крайне важная победа, особенно после других результатов тура", "мы доказали, что у нас есть голод", "фундаментальная победа", "больше, чем три очка", "многие хотели увидеть нас мёртвыми, но мы весьма живы". Именно так отреагировали игроки чемпиона на эту победу. Благодаря ей они всего в семи очках от лидера с матчем в запасе. И, если вновь станут чемпионами, не будет никаких сомнений в том, какой матч стал переломным в сезоне.

Не готовы к битвам?

Уже говорят об упущенном шансе "Интера" выйти на первое место, о возвращении его лузерской сущности именно тогда, когда нужно было проявить характер победителя. К этому хору я присоединяться не собираюсь. Несмотря на само поражение и путь к нему со смазанным пенальти в дебюте. Восемь побед подряд (с 24-мя забитыми) - очень сильная и длинная серия. Первая такая с 2008-го года, с эры Жозе Моуриньо. Когда-то она должна была прерваться. Довольно логично, что в гостях против "Сампдории", уже выносившей "Лацио" и "Аталанту" и минимально проигравшей "Милану", "Наполи" и "Роме".

Вопросы задавать нужно более глобальные. Почти всю серию "Интер" играл слабовато, не реализовывал мощные дебюты, а затем спал до окончания первого тайма. Здесь такой сценарий повторился. Когда он изменится к лучшему? Насколько повлияла на этот результат травма Ромелу Лукаку и его выход лишь на замену? Что происходит с лучшей обороной лиги сезона 2019/20, ныне пропустившей уже 21 мяч и идущей лишь пятой? Все эти вопросы были актуальны и во время серии. Вот на них, учитывая слова Антонио Конте о странном матче в Генуе и просто уходе "Госпожи Удачи", ответа мы не получим.

Готов ли такой "Интер" к следующим битвам с "Ромой" и "Ювентусом"? Даже во время серии в этом возникали сомнения.

В "Наполи" проблемы признают и кричат о них. Ещё бы, ведь здесь серия иная - одна победа в пяти матчах. Причём дважды подряд дома не переиграны команды из зоны вылета. Вчера и вовсе получилось дико - неаполитанцы возили "Специю", нанесли 29 ударов по воротам. Её наставник признал худший матч своей команды в сезоне. Однако хозяева пробивали по воротам с убойных позиций ужасно, а то и пасовали вместо удара. Будто боялись забить. И одновременно привезли пенальти на ровном месте, а затем пропустили после длинного заброса, играя в численном большинстве. Хрестоматия лузерства!

Дженнаро Гаттузо кажется в отчаянии, даже не знал, что сказать об игре, кроме слова "абсурд". В целом говорит о нервозности игроков, о потере самообладания, о шизофрении, мазохизме, мыслях об ошибках, из-за которых они просто боятся играть и забивать. СМИ его критикуют за выход Ирвинга Лосано на позиции "фальшивой девятки". Говоря о "призраках худшего Анчелотти". Хотя ведь нужно помнить о травмах форвардов Осимхена и Мертенса. А в соцсетях уже запустили хэштег #Gattusoout. Трудно было говорить об игре и капитану Лоренцо Инсинье. Он уже пытался говорить о следующей, в Удине.

Матч против "Удинезе" станет четвёртым из восьми подряд "Наполи" против неграндов. Отличная возможность догнать лидеров. Но о какой возможности речь, если уже не побеждены "Торино" и "Специя"?

Готовы к битвам

Один из критиков, Умберто Кьяриелло, противопоставил "Наполи" "Роме": "Паулу Фонсека - настоящий тренер и не говорит о строительстве. У него есть команда. У "Наполи" всё ещё нет". Команда Фонсеки действительно построена, сбалансированна. Она легко убрала "Кротоне". Чего, кстати, не удалось сделать сразу ни "Интеру", ни "Ювентусу", ни "Аталанте". Дублёр отдыхавшего Эдина Джеко Борха Майораль и замкнул в упор, и блестяще пробил издали, и заработал пенальти. Генрих Мхитарян реализовал его, а прострел с фланга после прорыва вывел его на первое место в лиге по ассистам с семью.

Команда справилась и без Джеко, и без Лоренцо Пеллегрини, и без Педро. Осталась лучшей в лиге по игре в первых таймах. Сохранила стопроцентный показатель против команд ниже Топ-9. Правда, её обвиняют в слабости против грандов. Но это она сможет опровергнуть уже в воскресенье против "Интера". В плане настроения, уверенности в себе она точно готова.

В готовности "Аталанты" к каким угодно битвам после 14-ти очков в шести матчах с 18-ю забитыми сомнений уже нет. Джан Пьеро Гасперини обещал, что в декабре команду "прорвёт". Так и получается. Январь бергамцы начинают как обычно - разгромом. Теперь даже двумя. Впервые с 1951-го года забиты как минимум три гола в четырёх домашних матчах подряд, в четвёртом на всех полях подряд Йосип Иличич отличился голом либо ассистом, забил и Луис Муриэль, и Дуван Сапата. Два последних гола были разыграны лёгкими треугольниками. А "Парму" в целом оставили с двумя ударами по воротам.

Гасперини доволен состоянием команды. "У нас даже было время отдохнуть во втором тайме без страданий". Правда, увлекаться отдыхом не стоит. Ведь год назад именно зимой он потерял очки на ровном месте против СПАЛ и "Дженоа". Ту же "Дженоа", а ещё "Беневенто" он вскоре встретит.

Грязный старт

"Лацио" по настроению ближе к "Наполи", а очков у него даже меньше. Он бьёт различные антирекорды клуба последних 5-10-20 лет. Хотя по стадии кризиса чуть впереди, то есть, возможно, ближе к выходу. На одну победу в пяти матчах он вышел уже в воскресенье. В среду же победил "Фиорентину", недавно унижавшую "Ювентус" и не проигравшую в четырёх матчах подряд. Игра вовсе не впечатлила, помощник Симоне Индзаги Массимилиано Фаррис говорил о "грязном" матче, о жертвенности игроков. "Нам нужен был матч такого рода". Оба гола были забиты с отскоков. Ну что ж, хотя бы так.

Почти все довольны

Среди неграндов главными героями среды стали, разумеется, "Сампдория" и "Специя". Клаудио Раньери благодарил Судьбу за травму Лукаку, но в целом его команда работала очень прилично и собственными силами подтвердила своё реноме грозы грандов. Даже не боялась иногда доминировать. "Специя" после лишь одного очка в шести турах выдержала такой шквал и привезла такую победу с такого стадиона. Доволен остался и Марко Джампаоло вытащенной ничьей с "Вероной", которую считает очень сложным соперником, "мини-"Аталантой". Считает, что заставил её страдать. Его "Торино" добавляет.

Доволен остался даже наставник проигравшей "Дженоа" Давиде Баллардини, посчитав игру подарком к своему Дню Рождения. "Сассуоло" после избиения "Аталантой" собрался, остался среди грандов, и это всё, что нужно сейчас. "Удинезе" спасся в Болонье в добавленное время. Наставнику "Болоньи" Синише Михайловичу понравилась борьба команды вдесятером. Чезаре Пранделли ищет очки, но и хвалил "Фиорентину" за отличную, по его словам, игру против "Лацио". "Беневенто" идёт десятым, устроил камбек в Кальяри, и Филиппо Индзаги очень нравится взрослость, борьба и чёткий стиль команды.

Не могут быть довольны лишь в Кротоне и Парме. Наставник последней Фабио Ливерани признал, что его отправляют в отставку. Разумеется, 0:3 в Бергамо - лишь пёрышко, которое сломало спину верблюда. Поражения от "Кротоне" и "Торино" ранее повисли мёртвым грузом. В клубе просто не хотели, чтобы новый наставник начинал с "Аталанты".

Украинский след

16-й тур не изменил диспозицию в "Аталанте". Она вновь победила, Иличич вновь отличился, Маттео Пессина вновь плодотворно поработал. Известный ненавистник ротации Гасперини заявил, что пять замен - это и есть ротация, а с первых минут он собирается ставить лучших. Итак, в рамках ротации Руслан Малиновский отыграл 32 минуты. На этот раз выйдя на поле при счёте 2:0. Он очень активно касался мяча, неточно пробил по воротам издали. А также поучаствовал в третьем голе, сбросив мяч с фланга в полукруг перед штрафной под практически ассист Сапаты.

Лучший игрок тура - Федерико Кьеза ("Ювентус"). Вернул команду в борьбу за Скудетто

Прорыв тура - "Специя". Чудесная победа

Разочарование тура - "Наполи". Атмосфера времён позднего Анчелотти

Лучший вратарь тура - Войцех Щесны ("Ювентус"). "Милан" беспокоил

Лучший тренер тура - Клаудио Раньери ("Сампдория"). Мощный старик с мощной обороной