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"Милан давно не ощущал подобного". Пиоли – о поражении своей команды туринскому Ювентусу

Италия
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Действительно, "россонери" держались долго

"Милан давно не ощущал подобного". Пиоли – о поражении своей команды туринскому Ювентусу
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Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал поражение от "Ювентуса" (1:3) в 16-м туре чемпионата Италии. Цитирует алленаторе Football Italia.

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"Наш соперник продемонстрировал силу, сумев вновь выйти вперед. "Милан" создавал моменты, но не вернулся в игру после второго пропущенного гола. Нужно проанализировать ошибки в обороне. В целом, моя команда подошла к игре ответственно".

"Парни расстроены, но в определенном смысле "Милану" было важно пережить поражение – мы давно не ощущали подобного. Я сказал ребятам, что им стоит гордиться своим выступлением в данных обстоятельствах. У нас сильная команда – я убежден, что мы сможет бороться за Скудетто до конца".

"Милан" стал последним клубом из ТОП-5 лиг, который проиграл в этом сезоне. Беспроигрышная серия "россонери" в Серии А продлилась 304 дня (27 матчей), она началась в марте прошлого года.

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В статье: Ювентус (Турин) Серия А Стефано Пиоли Чемпионат Италии Милан
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Источник:
Football Italia

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