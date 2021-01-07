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Личная пушка Фонсеки? Форвард Ромы заставил капитулировать вратаря шикарным ударом в девятку

Италия
(1 голосов)

Вышло очень красиво

Личная пушка Фонсеки? Форвард Ромы заставил капитулировать вратаря шикарным ударом в девятку
Новина українською

Вчера, 6 января, "Рома" обыграла "Кротоне" на стадионе "Эцио Шида" со счетом 3:1. В составе "волков" забивали Борха Майораль (дубль) и Генрих Мхитарян (с пенальти), за хозяев отличился Владимир Големич.

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На 8-й минуте Борха замкнул прострел Генриха, а в середине тайма испанец умудрился забить классным ударом в девятку. Майораль имел время для подготовки качественного выстрела. Напомним, права на форварда принадлежат мадридскому "Реалу".

"Рома" занимает третье место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 33 зачетных пункта. "Кротоне" идет на последней строчке с 9 баллами.

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В статье: Рома (Рим) Борха Майораль Кротоне
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