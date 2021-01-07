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Пирло: Ювентус заинтересован в собственном прогрессе – посмотрим, где мы будем через несколько месяцев
Андреа прокомментировал победу
Алленаторе туринского "Ювентуса" Андреа Пирло высказался об успехе в рамках матча 16-го тура Серии А с "Миланом" (1:3). Цитирует тренера Football Italia.
"Важная победа. Нас не интересовали результаты команд, которые находятся выше, мы сконцентрированы на собственном прогрессе. Посмотрим, где мы будем через несколько месяцев. С лидером Серии А на их поле мы сыграли как команда, которая хочет контролировать игру".
"Кьеза сдержал Тео Эрнандеса. Мы подписали Федерико, чтобы он атаковал защитников на финальной трети поля. Его позиция может меняться, но роль остается такой же. Дибала? Он все еще не готов на 100%. Если вы спросите про его контракт с клубом, то я отвечу, что это не моя юрисдикция".
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