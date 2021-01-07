Пирло: Ювентус заинтересован в собственном прогрессе – посмотрим, где мы будем через несколько месяцев

Алленаторе туринского "Ювентуса" Андреа Пирло высказался об успехе в рамках матча 16-го тура Серии А с "Миланом" (1:3). Цитирует тренера Football Italia.

"Важная победа. Нас не интересовали результаты команд, которые находятся выше, мы сконцентрированы на собственном прогрессе. Посмотрим, где мы будем через несколько месяцев. С лидером Серии А на их поле мы сыграли как команда, которая хочет контролировать игру".