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Парма объявила об увольнении Фабио Ливерани

Италия
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Специалист работал в клубе с августа прошлого года

Парма объявила об увольнении Фабио Ливерани
Новина українською

"Парма" объявила об увольнении Фабио Ливерани с поста главного тренера команды.

44-летний специалист возглавил "крестоносцев" в августе прошлого года, однако с тех пор коллектив выиграл лишь 4 из 18 матчей, при 6 ничьих и 8 поражениях.

Поражение от "Аталанты" в среду (0:3) стало для "Пармы" четвертым кряду в Серии А, что и привело к отставке тренера. После 16-ти туров "Парма" идёт в зоне вылета с 12 очками в активе.

До этого Ливерани также работал в "Дженоа" (2013), "Лейтон Ориент" (2014-15), "Тернане" (2017) и "Лечче" (2017-20).

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В статье: Парма (Парма) Фабио Ливерани
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