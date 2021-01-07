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Лассе Шене досрочно покинул Дженоа

Италия
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Ветеран перестал попадать в состав в нынешнем сезоне

Лассе Шене досрочно покинул Дженоа
Новина українською

Лассе Шене и "Дженоа" договорились о досрочном прекращении сотрудничества.

34-летний датчанин не входил в планы наставника команды Давиде Баллардини, возглавившего клуб летом. Из-за этого экс-игрок "Аякса" даже не попал в заявку на Серию А на сезон.

Контракт Шене с "гриффонами" был рассчитан до конца кампании 2020/21, однако стороны решили расстаться в январе.

Напомним, Шене перебрался в "Дженоа" в 2019-м году за полтора миллиона евро, за это время отыграв за команду 34 поединка.

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В статье: Дженоа (Генуя) Лассе Шоне
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