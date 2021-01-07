Парма вновь назначила Д′Аверсу. Его уволили в августе

"Парма" объявила о возвращении Роберто Д′Аверсы на пост главного тренера команды.

45-летний наставник уже возглавлял "крестоносцев" с декабря 2016-го по август 2020-го года, выведя команду в элитный дивизион из Серии С.

Примечательно, что Д′Аверса был уволен менее чем полгода назад в связи с "исчезновением сплоченности, гармонии, взаимного энтузиазма" внутри команды.

С того момента команды возглавлял Фабио Ливерани, уволенный сегодня.

После 18 туров Серии А "Парма" занимают 18-е место в таблице, набрав 12 очков.