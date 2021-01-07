  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Парма вновь назначила Д′Аверсу. Его уволили в августе
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Парма вновь назначила Д′Аверсу. Его уволили в августе

Италия
(2 голосов)

"Крестоносцы" определились с преемником Ливерани

Парма вновь назначила Д′Аверсу. Его уволили в августе
Новина українською

"Парма" объявила о возвращении Роберто Д′Аверсы на пост главного тренера команды.

45-летний наставник уже возглавлял "крестоносцев" с декабря 2016-го по август 2020-го года, выведя команду в элитный дивизион из Серии С.

Примечательно, что Д′Аверса был уволен менее чем полгода назад в связи с "исчезновением сплоченности, гармонии, взаимного энтузиазма" внутри команды.

С того момента команды возглавлял Фабио Ливерани, уволенный сегодня.

После 18 туров Серии А "Парма" занимают 18-е место в таблице, набрав 12 очков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Парма (Парма) Фабио Ливерани
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...