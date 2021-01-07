Хакан Чалханоглу пополнил лазарет Милана

Полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу получил повреждение в матче 16-го тура Серии А с "Ювентусом" (1:3).

По информации Calciomercato, у турка серьезный ушиб голеностопа. Его выступление в матче с "Торино", назначенным на 9 января, находится под большим вопросом.

В нынешнем сезоне 26-летний хавбек отдал 6 голевых передач за 16 игр Серии А.

Напомним, помимо Чалханоглу, в лазарете команды также пребывают Ибрагимович, Беннасер, Салемакерс, Габбиа, Ребич (Covid-19) и Крунич (Covid-19).