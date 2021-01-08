Цель – забрать с английских полей. Фонсека хочет пригласить в Рому экс-игрока Шахтера

Тренер римской "Ромы" Пауло Фонсека призывает владельцев столичного клуба подписать атакующего хавбека "Эвертона" Бернарда. Ранее бразилец и португалец работали вместе в донецком "Шахтере".

Как сообщают итальянские СМИ, "волки" хотят приобрести Бернарда, взамен они предложат "Эвертону" права на шведского голкипера Робина Патрика Ульсена. Напомним, 30-летний вратарь сейчас выступает за "ирисок" на правах арендного соглашения. Отмечается, что менеджер английской команды Карло Анчелотти не против такого сценария.

На "Гудисон Парк" Бернард зарабатывает 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю.