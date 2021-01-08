Наполи попытается продать Милика в Марсель за 10 миллионов евро

"Наполи" хочет продать форварда Аркадиуша Милика во время зимнего трансферного окна.

По информации Gazzetta dello Sport, итальянский клуб планирует расстаться с игроком за € 10 млн.

Контракт 26-летнего нападающего с "Наполи" заканчивается летом этого года. На Милика претендует "Марсель".

В прошлом сезоне он принял участие в 26 матчах чемпионата Италии, забил 11 мячей, а в текущем, на поле не появлялся.