Италия
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Наполи попытается продать Милика в Марсель за 10 миллионов евро
В этом сезоне игрок не появлялся на поле
"Наполи" хочет продать форварда Аркадиуша Милика во время зимнего трансферного окна.
По информации Gazzetta dello Sport, итальянский клуб планирует расстаться с игроком за € 10 млн.
Контракт 26-летнего нападающего с "Наполи" заканчивается летом этого года. На Милика претендует "Марсель".
В прошлом сезоне он принял участие в 26 матчах чемпионата Италии, забил 11 мячей, а в текущем, на поле не появлялся.
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