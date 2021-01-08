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Ибрагимович пропустит матч с Торино

Италия
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Форвард ещё не восстановился

Ибрагимович пропустит матч с Торино
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Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча 17-го тура Серии А с "Торино", который состоится завтра, 9 января.

"Ибрагимович уже проделал некоторую работу, но я не думаю, что он будет готов к завтрашнему матчу. Нам нужно стиснуть зубы и действовать. У нас много травмированных и больных.

Мы должны бороться, чтобы добиться успеха. Игроки скоро вернуться на поле, они восстановятся, тогда у нас появится возможность ротации. У нас хороший коллектив, в котором хватает класса, чтобы добиться успеха. Но у соперника будет предельная мотивация на наш матч", — цитирует Пиоли Football Italia.

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В статье: Златан Ибрагимович Стефано Пиоли Милан Милан (Италия)
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