Пиоли подтвердил, что руководство Милана работает над новыми контрактами для некоторых игроков

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли подтвердил информацию, что руководство клуба ведет переговоры о продлении контрактов с некоторыми игроками.

"Я вижу, что у клуба есть желание продлить контракты с игроками. Сейчас переговоры ведутся. Мне остается только ждать, но важно, что обе стороны в этом заинтересованы.

Новые трансферы? Между нами и руководством хорошее взаимопонимание и я думаю, что несколько переходов должны случиться", - заявил Пиоли.