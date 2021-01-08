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Пиоли подтвердил, что руководство Милана работает над новыми контрактами для некоторых игроков
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Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли подтвердил информацию, что руководство клуба ведет переговоры о продлении контрактов с некоторыми игроками.
"Я вижу, что у клуба есть желание продлить контракты с игроками. Сейчас переговоры ведутся. Мне остается только ждать, но важно, что обе стороны в этом заинтересованы.
Новые трансферы? Между нами и руководством хорошее взаимопонимание и я думаю, что несколько переходов должны случиться", - заявил Пиоли.
Отметим, что летом 2021-го истекает контракт у лидера клуба -
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