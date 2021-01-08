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Пиоли подтвердил, что руководство Милана работает над новыми контрактами для некоторых игроков

Италия
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Чалханоглу нужно оставлять

Пиоли подтвердил, что руководство Милана работает над новыми контрактами для некоторых игроков
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли подтвердил информацию, что руководство клуба ведет переговоры о продлении контрактов с некоторыми игроками.

"Я вижу, что у клуба есть желание продлить контракты с игроками. Сейчас переговоры ведутся. Мне остается только ждать, но важно, что обе стороны в этом заинтересованы.

Новые трансферы? Между нами и руководством хорошее взаимопонимание и я думаю, что несколько переходов должны случиться", - заявил Пиоли.

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Отметим, что летом 2021-го истекает контракт у лидера клуба - Хакана Чалханоглу.

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В статье: Хакан Чалханоглу Стефано Пиоли Милан
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