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Мхитарян договорился о новом контракте с Ромой
Нынешнее соглашение истекает в конце сезона
Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян подпишет новый контракт с клубом.
Стороны договорились о продлении сотрудничества до июня 2022 года, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Нынешнее соглашение истекает уже через полгода.
Мхитарян забил 8 голов и отдал 7 результативных передач в 16 матчах Серии А.
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cabo36
09.01.2021 в 11:07
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