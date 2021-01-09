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Мхитарян договорился о новом контракте с Ромой

Италия
(2 голосов)

Нынешнее соглашение истекает в конце сезона

Мхитарян договорился о новом контракте с Ромой
Новина українською

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян подпишет новый контракт с клубом.

Стороны договорились о продлении сотрудничества до июня 2022 года, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Нынешнее соглашение истекает уже через полгода.

Мхитарян забил 8 голов и отдал 7 результативных передач в 16 матчах Серии А.

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В статье: Генрих Мхитарян Рома (Рим)
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cabo36
09.01.2021 в 11:07
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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