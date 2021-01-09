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Лидер обороны Лацио вскоре продлит контракт с клубом

Италия
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Ачерби останется в Риме

Лидер обороны Лацио вскоре продлит контракт с клубом
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Центральный защитник "Лацио" Франческо Ачерби близок к новому контракту с клубом, сообщает Corriere dello Sport.

Новое соглашение будет рассчитано до 2025 года. При этом зарплата оборонца сборной Италии поднимется с 1.8 миллионов евро за сезон до 2.5 млн плюс бонусы.

В нынешнем сезоне Ачерби провёл 19 матчей за "Лацио" во всех турнирах.

Отметим, что в феврале защитнику стукнет 33 года.

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В статье: Франческо Ачерби Лацио (Рим)
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