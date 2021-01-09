Ибрагимович впервые за полтора месяца включен в заявку Милана на матч

39-летний нападающий "Милана" Златан Ибрагимович включен в заявку на матч 17-го тура Серии А против "Торино". Об этом сообщает Twitter "россонери".

Игрок не появлялся в заявке команды с 22 ноября прошлого года. Именно тогда, в матче против "Наполи", швед получил травму и был вынужден пропустить полтора месяца. За это время он не сыграл в 11 встречах "Милана".

В текущем сезоне Серии А Златан Ибрагимович провел шесть матчей, в которых забил десять голов и отдал один ассист. Сейчас "Милан" занимает первое место в Чемпионате Италии, опережая второй "Интер" на одно очко. Встреча против "Торино" начнется сегодня, 9 января, в 21:45.