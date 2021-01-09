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Ибрагимович впервые за полтора месяца включен в заявку Милана на матч
Швед пропустил 11 матчей
39-летний нападающий "Милана" Златан Ибрагимович включен в заявку на матч 17-го тура Серии А против "Торино". Об этом сообщает Twitter "россонери".
#MilanTorino: #IZBACK ????⚫#SempreMilan @pumafootball pic.twitter.com/4KOV4idfE4— AC Milan (@acmilan) January 9, 2021
Игрок не появлялся в заявке команды с 22 ноября прошлого года. Именно тогда, в матче против "Наполи", швед получил травму и был вынужден пропустить полтора месяца. За это время он не сыграл в 11 встречах "Милана".
В текущем сезоне Серии А Златан Ибрагимович провел шесть матчей, в которых забил десять голов и отдал один ассист. Сейчас "Милан" занимает первое место в Чемпионате Италии, опережая второй "Интер" на одно очко. Встреча против "Торино" начнется сегодня, 9 января, в 21:45.
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