Ювентус планирует подписать Милика в статусе свободного агента

Польский нападающий "Наполи" Аркадиуш Милик летом может перебраться в "Ювентус" на правах свободного агента. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Неаполитанцы установили ценник на контракт нападающего в 18 млн евро, несмотря на то, что соглашение поляка с клубом завершается летом.

Отмечается, что спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи на следующей неделе встретится с агентом игрока для переговоров о переходе Милика в состав действующего чемпиона Италии в июне. Напомним, что игрок может подписывать предварительный контракт с новым клубом за полгода до окончания соглашения с его текущим местом работы.

Также сообщается, что было отклонено предложение "Марселя" (10 млн евро) по поводу трансфера поляка.

Милик не появлялся в футболке "Наполи" с августа прошлого года, играв за эти пять месяцев лишь в составе сборной Польши. Transfermarkt оценивает футболиста в 22 млн евро.