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Конте: Матчи с Ромой и Юве - отличный способ проверить амбиции Интера

Италия
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Наставник "нерадзурри" высказался перед матчами с римлянами и туринцами

Конте: Матчи с Ромой и Юве - отличный способ проверить амбиции Интера
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Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте поделился мыслями накануне матчей Серии А против "Ромы" и "Ювентуса".

– Какое значение может иметь временной промежуток между матчами против "Ромы" и "Ювентуса", учитывая все слухи, которые ходят вокруг команды?

– Я считаю, что важно всегда добиваться результата, вне зависимости от периодов и моментов. Нам предстоит провести две игры против двух очень сильных команд, которые будут бороться за скудетто и участие в Лиге чемпионов. Матчи с сильными клубами – это отличный способ проверить свои способности и амбиции. Не на словах, а на деле, – рассказал итальянский наставник.

10-го января "нерадзурри" сыграют на выезде против "Ромы", а 17-го - "Интер" встретится с "Ювентусом" в Турине.

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В статье: Антонио Конте Интер (Милан)
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Источник:
Sky Sport

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