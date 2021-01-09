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Конте: Матчи с Ромой и Юве - отличный способ проверить амбиции Интера
Наставник "нерадзурри" высказался перед матчами с римлянами и туринцами
Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте поделился мыслями накануне матчей Серии А против "Ромы" и "Ювентуса".
– Какое значение может иметь временной промежуток между матчами против "Ромы" и "Ювентуса", учитывая все слухи, которые ходят вокруг команды?
– Я считаю, что важно всегда добиваться результата, вне зависимости от периодов и моментов. Нам предстоит провести две игры против двух очень сильных команд, которые будут бороться за скудетто и участие в Лиге чемпионов. Матчи с сильными клубами – это отличный способ проверить свои способности и амбиции. Не на словах, а на деле, – рассказал итальянский наставник.
10-го января "нерадзурри" сыграют на выезде против "Ромы", а 17-го - "Интер" встретится с "Ювентусом" в Турине.
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