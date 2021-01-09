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Малиновский отдает пас, партнеры создают шедевры. Беневенто - Аталанта 1:4. Видео обзор матча
Бергамаски вернулись в зону Лиги Чемпионов
"Аталанта" Руслана Малиновского на выезде одолела "Беневенто" со счетом 1:4. Последний гол в матче помог забить именно украинец, оформив результативную передачу на Луиса Муриеля. Отличился в этом поединке и Йосип Иличич, записав в свой актив гол и ассист. Всего на счету словенца уже семь (2+5) результативных действий в последних пяти встречах за "бергамасков".
Вашему вниманию предлагаем обзор матча Серии А.
"Беневенто" - "Аталанта" 1:4
Голы: Сау 50 - Иличич 31, Толой 69, Д. Сапата 71, Муриель 86
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Источник:Футбол 1/2/3
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