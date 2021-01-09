Малиновский отдает пас, партнеры создают шедевры. Беневенто - Аталанта 1:4. Видео обзор матча

"Аталанта" Руслана Малиновского на выезде одолела "Беневенто" со счетом 1:4. Последний гол в матче помог забить именно украинец, оформив результативную передачу на Луиса Муриеля. Отличился в этом поединке и Йосип Иличич, записав в свой актив гол и ассист. Всего на счету словенца уже семь (2+5) результативных действий в последних пяти встречах за "бергамасков".

Вашему вниманию предлагаем обзор матча Серии А.

"Беневенто" - "Аталанта" 1:4

Голы: Сау 50 - Иличич 31, Толой 69, Д. Сапата 71, Муриель 86