Гасперини: Гомес плохо играл в полузащите, он не подстроился под изменения

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился мыслями после победы над "Беневенто" в матче 17-го тура итальянской Серии А.

"Мы здорово провели первый тайм, а потом пропустили мяч вопреки логике игры. Он мог полностью изменить ход встречи. Но мои игроки сохранили головы ясными, и, продолжая играть так же, как и прежде, шли вперед до победы. Сохранять такой подход – великая сила.

Конечно, качество игроков повышает шансы на победу. Иличич сыграл невероятным образом, но за последние недели у нас каждый отметился или ассистом, или голом. Когда мы идем в атаку, знаем, что можем забить. У нас много вариантов, как отправить мяч в сетку.

Я рад, что мы вернули уверенность в себе, понимание, что способны бороться до 95-й минуты, энтузиазм. Этот сезон необычен, и я не знаю, сможем ли мы поддерживать ту же интенсивность, выступая каждые три дня. Но могу сказать, что наш менталитет помогает нам преодолевать усталость, а такое выступление, как сегодня, лишь повысит нашу уверенность".