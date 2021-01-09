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Гасперини: Гомес плохо играл в полузащите, он не подстроился под изменения

Италия
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Наставник "Аталанты" подвел итоги победы над "Беневенто"

Гасперини: Гомес плохо играл в полузащите, он не подстроился под изменения
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Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился мыслями после победы над "Беневенто" в матче 17-го тура итальянской Серии А.

"Мы здорово провели первый тайм, а потом пропустили мяч вопреки логике игры. Он мог полностью изменить ход встречи. Но мои игроки сохранили головы ясными, и, продолжая играть так же, как и прежде, шли вперед до победы. Сохранять такой подход – великая сила.

Конечно, качество игроков повышает шансы на победу. Иличич сыграл невероятным образом, но за последние недели у нас каждый отметился или ассистом, или голом. Когда мы идем в атаку, знаем, что можем забить. У нас много вариантов, как отправить мяч в сетку.

Я рад, что мы вернули уверенность в себе, понимание, что способны бороться до 95-й минуты, энтузиазм. Этот сезон необычен, и я не знаю, сможем ли мы поддерживать ту же интенсивность, выступая каждые три дня. Но могу сказать, что наш менталитет помогает нам преодолевать усталость, а такое выступление, как сегодня, лишь повысит нашу уверенность".

Также наставник клуба из Бергамо высказался насчет ситуации вокруг Гомеса.

"Команда выступала не лучшим образом, а Гомес не подстроился под изменения. Он плохо играл в полузащите, Ремо Фройлер помогает нам намного больше. В прошлых сезонах мы тоже вносили различные правки, но тогда они встречали понимание, в отличие от нынешней ситуации", – рассказал Гасперини.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Серия А Беневенто
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Источник:
Football Italia

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