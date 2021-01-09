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Аталанта подпишет Коваленко летом. Calciomercato.it подтвердил 5-летний контракт

Италия
(1 голосов)

Итальянцы ожидают окончания контракта украинца с "горняками"

Аталанта подпишет Коваленко летом. Calciomercato.it подтвердил 5-летний контракт
Новина українською

Итальянское издание Calciomercato.it информирует, что "Аталанта" летом подпишет хавбека донецкого "Шахтера" Виктора Коваленко.

Клуб из Бергамо хочет дождаться окончания текущего сезона и подписать 24-летнего полузащитника на правах свободного агента. Контракт Коваленко с "горняками" истекает в конце кампании 2020/21.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Аталанта" предложит Коваленко соглашение сроком на 5 лет и годовой зарплатой в размере 1,5-2 млн евро. Calciomercato.it подтвердил эти данные.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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Источник:
Calciomercato.it

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Комментарии (3)
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IM-RM-DK (Miami)
09.01.2021 в 21:36
До лета ещё много чего может изменится !.а если Голден дерево поломают?
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IM-RM-DK (Miami)
09.01.2021 в 21:38
Пока не будет написано Официально,никаким кальчомеркатам ,Гдс,Кдс не стоит верить !!!!
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Oлeкcин (Н.)
09.01.2021 в 21:13
Сейчас дырявые захлебнутся :)
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