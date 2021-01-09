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Аталанта подпишет Коваленко летом. Calciomercato.it подтвердил 5-летний контракт
Итальянцы ожидают окончания контракта украинца с "горняками"
Итальянское издание Calciomercato.it информирует, что "Аталанта" летом подпишет хавбека донецкого "Шахтера" Виктора Коваленко.
Клуб из Бергамо хочет дождаться окончания текущего сезона и подписать 24-летнего полузащитника на правах свободного агента. Контракт Коваленко с "горняками" истекает в конце кампании 2020/21.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Аталанта" предложит Коваленко
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Источник:Calciomercato.it
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