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Доннарумма и Чалханоглу вскоре подпишут новые соглашения с Миланом

Италия
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Клуб хочет удержать своих лидеров

Доннарумма и Чалханоглу вскоре подпишут новые соглашения с Миланом
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Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма и полузащитник команды Хакан Чалханоглу вскоре подпишут новые контракте соглашения с "россонери". Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо со ссылкой на DAZN:

"Мы уверены, что достигнем согласия по Доннарумма и Чалханоглу. В ближайшие недели мы продолжим действия их контрактов", - говорит спортивный директор "Милана" Фредерик Массара.

Напомним, что соглашения обоих футболистов с клубом завершаются в конце июня этого года.

Чалханоглу провел в этом сезоне за "Милан" 22 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и девятью ассистами. В активе Доннаруммы шесть "клиншитов" в 22-х поединках, а в пассиве 27 пропущенных мячей.

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В статье: Хакан Чалханоглу Серия А Милан Джанлуиджи Доннарумма
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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