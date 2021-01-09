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Доннарумма и Чалханоглу вскоре подпишут новые соглашения с Миланом
Клуб хочет удержать своих лидеров
Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма и полузащитник команды Хакан Чалханоглу вскоре подпишут новые контракте соглашения с "россонери". Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо со ссылкой на DAZN:
"Мы уверены, что достигнем согласия по Доннарумма и Чалханоглу. В ближайшие недели мы продолжим действия их контрактов", - говорит спортивный директор "Милана" Фредерик Массара.
Напомним, что соглашения обоих футболистов с клубом завершаются в конце июня этого года.
Чалханоглу провел в этом сезоне за "Милан" 22 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и девятью ассистами. В активе Доннаруммы шесть "клиншитов" в 22-х поединках, а в пассиве 27 пропущенных мячей.
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