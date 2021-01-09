Серия А. Златан вернулся. Милан справился без него

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Торино" 2:0

Голы: Леау 25, Кесси 36 (пен.)

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия, Кьер, Романьоли, Эрнандес, Кесси, Тонали (Далот 54), Кастильехо, Диас (Чалханоглу 60), Хауге (Мальдини 85), Леау (Ибрагимович 85)

"Торино": Сиригу, Иццо (Мурру 64), Льянко, Бремер, Синго, Гояк (Линетти 46), Лукич, Ринкон (Сегре 76), Родригес (Дзадза 64), Верди, Белотти (Бонаццоли 86)

Предупреждения: Диас 38, Романьоли 41, Тонали 45+1, Далот 66, Леау 80, Калабрия 85 - Ринкон 26, Сегре 90+2

Очень непросто перезагрузиться и начать сначала, когда твоя серия прервана, когда уже забыл, как проигрывать. После окончания 27-матчевой серии без поражений к матчу против "Торино" "Милан" подходил с опаской. Тем более, что продолжил терять игроков. Без Хакана Чалханоглу на поле вышла линия атаки со средним возрастом 22 года и семь месяцев. Ещё и соперник добавил, не проигрывал в четырёх матчах подряд. А против "Милана" он в последнее время в лиге добыл две победы, четыре ничьи и лишь однажды проиграл, со счётом 0:1. Однако нынешний "Милан" и вправду сделан из другого теста.

Первые 30 минут "Милан" провёл очень мощно, не позволил сопернику ни одного удара по воротам. Создал он не очень много, не всегда ускорялся. Тем не менее, нашёл красивую комбинацию. Эрнандес прорвался слева, Диас одним касанием вывел Леау на вратаря. Далее "Торино" позволили немного проснуться, Родригес нанёс неточный удар. Кесси был точнее с пенальти, назначенного за стык Диаса с Белотти (Фабио Мареска долго просматривал видео и всё же решил, что Андреа вначале попал в ногу). Получил шанс Родригес и почти сразу же после второго гола. Его штрафной отбила перекладина.

Под занавес первого тайма "Милан" не реализовал контратаку. С паса Леау Кесси пробил во вратаря. Этот сейв оставил шансы "Торино" во втором тайме. Тогда "быки" доминировали, давили. Верди на стыке с Тонали заработал пенальти. Правда, Мареска вновь просмотрел видео и отменил своё решение, поняв, что первый прыгал на второго. Настолько сильно прыгал, что Сандро пришлось заменить, переведя правого защитника Калабрию в центр поля, как против "Ювентуса". Кстати, помогло. Игра выравнялась. И миланцы не без нервов, жёлтых карточек и классного сейва Доннаруммы в концовке, но удержали счёт.

На 85-ой минуте на поле появился Златан Ибрагимович. Ему команда преподнесла первое место в турнирной таблице, удержанное за 50 дней без него и ещё нескольких важных игроков. Теперь дело за шведом.