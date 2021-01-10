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Агент: Локателли не планирует возвращаться в Милан, ему интересен Юве

Италия
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Лидер "Сассуоло" летом может сменить команду

Агент: Локателли не планирует возвращаться в Милан, ему интересен Юве
Новина українською

Агент полузащитника "Сассуоло" Мануэля Локателли прокомментировал будущее игрока.

"Летом "Ювентус" был заинтересован в его приглашении, но клубам не удалось договориться. Такое случается. Он комфортно чувствует себя в "Сассуоло" и рад дебюты за сборную Италии. Может, по окончанию сезона ему повезёт больше. С "Ювентусом" все ещё возможно.

"Милан"? Мануэль всегда будет благодарен клубу, но он ищет другого опыта в Италии или за рубежом. И мечтает играть в Лиге Чемпионов", – цитирует Стефано Кастельнуово Football-Italia.

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В статье: Ювентус (Турин) Сассуоло (Сассуоло) Милан (Италия) Мануэль Локателли
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