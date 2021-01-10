Конте: Мне сказали забыть об Интере образца прошлого трансферного окна

Главный тренер "Интера" Антонио Конте поделился мыслями после ничьи с "Ромой" в матче 17-го тура итальянской Серии А.

"Думаю, игра была хорошая, в том числе в первом тайме. Не забывайте, что "Рома" преследует те же цели, что и мы, отстает от нас лишь на 3 очка и занимает третье место в таблице. Было нелегко сыграть таким образом на этом стадионе.

Видаль травмировался, и его заменил Гальярдини. Лаутаро выложился за 75 минут, и я хотел усилить защиту. Хакими так много бегал, что стал часто терять мяч. Мы провели три игры за неделю, перечисленные футболисты играли постоянно, а у нас были доступные замены поэтому я выпустил других.

В конце, возможно, мы немного волновались из-за результата. Игрокам было сказано продолжать прессинговать, потому что сидеть глубоко в обороне – идея не лучшая. "Роме" терять было нечего, она пошла вперед. Это естественно.

Мы часто пропускаем из-за слишком высокого прессинга. Мы упустили не одну победу из-за контратак в этом сезоне. С одной стороны, высокий прессинг помогает забивать, с другой – ошибки делают тебя более уязвимым. К тому же в последних матчах играл один и тот же состав, естественно, что игрокам не хватало сил в последние минуты".