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Конте: Мне сказали забыть об Интере образца прошлого трансферного окна

Италия
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Наставник "нерадзурри" подвел итоги ничьи с римлянами

Конте: Мне сказали забыть об Интере образца прошлого трансферного окна
Новина українською

Главный тренер "Интера" Антонио Конте поделился мыслями после ничьи с "Ромой" в матче 17-го тура итальянской Серии А.

"Думаю, игра была хорошая, в том числе в первом тайме. Не забывайте, что "Рома" преследует те же цели, что и мы, отстает от нас лишь на 3 очка и занимает третье место в таблице. Было нелегко сыграть таким образом на этом стадионе.

Видаль травмировался, и его заменил Гальярдини. Лаутаро выложился за 75 минут, и я хотел усилить защиту. Хакими так много бегал, что стал часто терять мяч. Мы провели три игры за неделю, перечисленные футболисты играли постоянно, а у нас были доступные замены поэтому я выпустил других.

В конце, возможно, мы немного волновались из-за результата. Игрокам было сказано продолжать прессинговать, потому что сидеть глубоко в обороне – идея не лучшая. "Роме" терять было нечего, она пошла вперед. Это естественно.

Мы часто пропускаем из-за слишком высокого прессинга. Мы упустили не одну победу из-за контратак в этом сезоне. С одной стороны, высокий прессинг помогает забивать, с другой – ошибки делают тебя более уязвимым. К тому же в последних матчах играл один и тот же состав, естественно, что игрокам не хватало сил в последние минуты".

Также наставник "нерадзурри" высказался насчет трансферной ситуации в клубе.

"В этом сезоне глагола "хотеть" не существует. В августе меня проинформировали о стратегии клуба. Мы купили Хакими в апреле – и больше никого. Стратегия простая: новые игроки не нужны, я работаю с теми, кто есть. У нас есть достоинства и недостатки, но вот такие уж мы. Мне сказали забыть об "Интере" образца прошлого трансферного окна", – рассказал итальянский наставник.

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В статье: Антонио Конте Серия А Интер (Милан) Рома (Рим)
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Источник:
Football Italia

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