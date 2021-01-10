Серия А. Гаттузо спасается, Лацио приходит в себя

Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Наполи" 1:2

Голы: Лазанья 27 - Инсинье 15 (пен.), Бакайоко 90

"Удинезе": Муссо, Бекао, Бонифаци, Самир, Н. Молина, Де Пауль, Арслан (Уолас 72), Мандрагора, Стригер-Ларсен (Зеегелаар 72), Р. Перейра, Лазанья (Несторовски 81)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Манолас (Максимович 16), Ррахмани (Руи 46), Хюсай, Руис (Элмас 68), Бакайоко, Лосано, Зелински (Демме 90+2), Л. Инсинье, Петанья (Льоренте 68)

Предупреждения: Арслан 44, Самир 67 - Ди Лоренцо 37

В послеполуденных матчах воскресенья играли кризисные неспокойные команды. В "Наполи" после всего четырёх очков в пяти матчах, и особенно - после дикого поражения дома от "Специи" - бушуют, в соцсетях популярен хэштег #Gattusoout, СМИ сообщают о бешенстве Дженнаро в раздевалке, сами жёстко критикуют его, говоря о возвращении худших времён Карло Анчелотти. Кстати, последним матчем Анчелотти в "Наполи" был 1:1 в Удине. Опасный для Гаттузо символизм. Правда, "Удинезе" и сам набрал три очка в пяти матчах, его тренер Лука Готти под угрозой отставки. И его всё же удалось дожать.

В первом тайме "Наполи" ничем не доказал, что сильнее. Он владел мячом 60 процентов времени, но уступил по ударам по воротам. "Удинезе" играл смело, на равных, очень опасно контратаковал. Вначале больше получалось у гостей. Бонифаци завалил Лосано в штрафной, Ирвинг очень опасно пробивал головой. Муссо вытащил и этот удар, и невероятным образом - рикошет от головы Петаньи в другом эпизоде. Но постепенно хозяева включились. Перейра на свидании с вратарём пробил неточно, Лазанья обокрал Ррахмани, обошёл вратаря и забил, Стригер-Ларсен также вышел на Мерета и попал в него.

Во втором тайме "Наполи" прежде всего желал установить осаду, пресечь контратаки и раскатывать. Начал хорошо. Мощный удар Зелински на 49-ой минуте Муссо отбил с трудом. Но через семь минут вновь начались контратаки. Стригер-Ларсен и Лазанья вышли слева на Мерета, ему пришлось спасать. Оборона "Наполи", да и вся команда, продолжали нервничать, бояться. О чём Гаттузо беспокоился и говорил. А атака действовала медленно и угрожала воротам редко. В середине же тайма футбол и вовсе прекратился. "Удинезе" удерживал ничью, а "Наполи" выглядел просто жалко. Как при Анчелотти...

И всё же результата Анчелотти Гаттузо избежал. А, возможно, и судьбы Анчелотти после "Удинезе". На 90-ой минуте Бакайоко, за приход которого Дженнаро яростно боролся, отплатил тренеру, замкнув головой навес Руи со штрафного. Таким образом, "Наполи" одержал девятую победу над этим соперником в десяти матчах. Да, незаслуженную, да, его продолжает штормить. Но сейчас для него важны не заслуженность, а исключительно очки.

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Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" - "Лацио" 0:2

Голы: Луис Альберто 55, Кайседо 67

"Парма": Сепе, Бузи, Алвеш, Осорио (Д. Риччи 46), Валенти (Балог 34), Эрнани, Бругман (Инглезе 63), Зом (Михэйлэ 75), Куртич, Корнелиус, Жервиньо

"Лацио": Рейна, Луис Фелипе, Ачерби, Раду, Лаццари (Патрик 84), Лейва (Катальди 71), Милинкович-Савич, Луис Альберто (Акпа-Акпро 65), Марушич (Д. Андерсон 84), Кайседо (А. Перейра 71), Иммобиле

Предупреждения: Бузи 23, Бругман 26, Эрнани 63, Балог 66 - Акпа-Акпро 67

"Лацио" также не особо доказал до перерыва, что сильнее "Пармы". Из 12:6 по ударам по воротам он не извлёк преимущество по супермоментам. Как раз Рейне пришлось останавливать Корнелиуса. И всё это выглядело логично, исходя из формы "орлов". Они побеждали лишь трижды в восьми матчах, они также сильно нервничают и рискуют потерять связь с лидерами. Они также попали на кризисного соперника, но "Парма" после четырёх поражений подряд как раз успела сменить тренера, вернув Роберто Д'Аверсу. И также сопротивлялась долго, оправдывая слова Симоне Индзаги о матче-"банановой кожуре".

Избежать подскальзывания на кожуре "Лацио" удалось лишь во втором тайме. Его римляне начали очень мощно. Иммобиле даже обошёл вратаря, но не попал с острого угла, Ачерби не попал с убойной позиции. Луис Альберто как раз пробил технично после прорыва Лаццари по флангу и паса чуть назад. А на 67-ой минуте Милинкович-Савич обыгрался с Иммобиле и уже перед вратарём отдал свободному Кайседо. Восьмая победа "Лацио" над "Пармой" подряд стала неминуемой.

Перед матчем Индзаги говорил, что у его команды ещё есть время догнать лидеров. Догонять придётся довольно долго. Но вторая победа подряд - уже прогресс. Хотя качество игры и стабильность во время матчей нужно срочно улучшать.

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Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Кротоне" 2:1

Голы: Калинич 16, Димарко 26 - Мессиас 55

"Эллас Верона": Сильвестри, Ловато, Маньяни (Гюнтер 65), Чеккерини (Давидович 46), Фараони, Тамез, Илич, Димарко, Дзакканьи (Э. Колли 75), Барак, Калинич (Ди Кармине 65)

"Кротоне": Кордас, Джиджи, Големич, Луперто, С. Молина (П. Перейра 46), Дзанеллато, Эдуардо (Симы 46), Вулич, Реца, Ривьер (Драгуш 78), Мессиас

Предупреждения: Чеккерини 13, Ловато 42, Маньяни 53 - Джиджи 47, Реца 56, П. Перейра 89