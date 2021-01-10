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Фонсека: Против такой команды, как Интер, нельзя играть без прессинга и делать паузы
Наставник римлян подвел итоги ничьи с "нерадзурри"
Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека прокомментировал
"Сложно тут что-либо комментировать. Мы провели хороший первый тайм, потом на 15-20 минут перестали быть собой. После второго гола "Интера" мы снова пришли в себя. Увы, этот отрезок был фатальным.
Дело не в физическом состоянии, потому что мы завершали матч в том же темпе, что и начинали. "Интер" сделал перестановки в полузащите во втором тайме, и после этого мы играли недостаточно интенсивно и агрессивно. А против такой команды, как "Интер", сложно без должного прессинга.
Нам следует понять, что мы в состоянии одинаково провести все 90 минут, с одинаковой интенсивностью, не забывая, кто мы. Нельзя допускать ошибки и брать паузы в матче с таким соперником", – рассказал наставник "волков".
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